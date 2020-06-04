Коронавирус
Газета.RuМинобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье
Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Шоу-бизнес
Сергей Романович из сериала «Ольга» стал отцом
RuNews24.ru 02:24
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые высказался после слухов о разводе
Некоторые пользователи решили, что Исхаков просто решил поднять хайп на теме развода с Гагариной. А заодно вызвать жалость к себе.
RuNews24.ru вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии
37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко раскрыла тайну имени дочери
Имя дочери российской певицы и актрисы Виктории Дайнеко до сих пор держится в секрете.
Московский Комсомолец 06:55
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" рассказал о своем романе с певицей Жанной Фриске.
Газета.Ru 11:23
Шоу-бизнес
Пригожин призывает скинуться на лечение Заворотнюк
Продюсер готов возглавить фонд помощи людям творческих профессий После жалоб на бедственное положение артистов в период карантина Иосиф Пригожин заявил о готовности возглавить фонд или ассоциацию помощи людям творческих профессий.
WomanHit.ru вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Охлобыстина трусом
Газета.Ru 04:45
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года
Соблюдать новые санитарно-эпидемиологические правила нашей стране предстоит до начала массовой вакцинации или до широкого применения действенного лекарства от COVID-19.
Новости. Зябликово вчера в 03:59
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Российский актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль в новом американском комедийном сериале «Космические войска» от Netflix.
Известия 02 июня в 18:35
Шоу-бизнес
Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии
ТВ Центр вчера в 07:48
Кино
Съемки сериала «ВандаВижен» возобновятся в июле
К сожалению, Полу пришлось отменить свое участие в TBCC в этом году из-за того, что Disney будет в июле снимать в Лос-Анджелесе сериал «ВандаВижен».
Popcornnews.ru 10:00
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru 06:26
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Космос
Китай хочет запустить телескоп для поиска внеземной жизни
Китай планирует запустить в провинции Гуйчжоу самый крупный радиотелескоп мира Тьяньян («Небесное око») для изучения формирования и эволюции галактик, темной материи и поиска внеземной жизни.
МедиаПоток вчера в 04:49
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
Происшествия
В Норвегии оползень унёс в море восемь домов
В Норвегии гигантский оползень унёс в море восемь жилых домов, передает ОТР. Это случилось в провинции Финмарк, на самом севере страны.
Общественное телевидение России 08:02
Армия и оружие
Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону
Военные аналитики издания Associated Press назвали изданный президентом Владимиром Путиным указ о российской политике ядерного сдерживания «ясным сигналом Соединённым Штатам».
News.ru вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости
Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Политика
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, он арестован
Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков.
Накануне.Ru 09:26
Общество
Жителей России ожидают две сокращенные недели в июне
"Сокращённая рабочая неделя с 8 по 11 июня и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 03:08
Общество
На Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
Религия
В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу
Газета Оренбуржье вчера в 07:03