Коронавирус

Газета.RuГазета.RuМинобороны начало переброску полевого госпиталя в Забайкалье

Восточный военный округ начал перебрасывать в Забайкальский край полевой госпиталь на 100 коек, чтобы помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Минобороны РФ.
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Роспотребнадзор утвердил санитарные правила до 2021 года

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Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
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Китай планирует запустить в провинции Гуйчжоу самый крупный радиотелескоп мира Тьяньян («Небесное око») для изучения формирования и эволюции галактик, темной материи и поиска внеземной жизни.
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В Норвегии гигантский оползень унёс в море восемь жилых домов, передает ОТР. Это случилось в провинции Финмарк, на самом севере страны.
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Ядерную доктрину Путина назвали сигналом Вашингтону

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В предстоящее воскресенье православные отпразднуют Троицу

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