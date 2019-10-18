Политика
RuNews24.ruМинобороны нашло доказательство принадлежности РФ арктического шельфа
По словам Борисова, заявка на установление внешней границы континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане была подана в ООН в 2015 году. Россия впервые сообщила о своих претензиях на арктический шельф в 2001 году.
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Министерство обороны РФ провело дополнительные батиметрические и гравиметрические исследования, а также акустическое профилирование. Полагаю, что они будут достаточными для исчерпывающего обоснования нашей заявки на заседании комиссии, сессия которой состоится в феврале 2020 года
— Юрий Борисов, российский политикТелеканал Санкт-Петербург 08:54
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Минобороны РФ предоставило неопровержимые права на шельф Северного Ледовитого океана
Московский Комсомолец13:03
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Samsung признала проблему разблокировки Galaxy S10 чужим отпечатком
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Игры
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