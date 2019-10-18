Армия и оружие
RT на русскомМинобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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с чего всё началось
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».РБКвчера в 10:48
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Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.
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В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.
REGNUM 00:17
Космос
Потрясающие краски. NASA показало инфракрасные снимки Земли
NASA и Геологическая служба США поделились инфракрасными снимками поверхности Земли, пишет Daily Mail.
Life.ru вчера в 02:00
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iReactor вчера в 06:16
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В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны
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Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии
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РЕН ТВ 17 октября в 20:33
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Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.
Naked Science 12 октября в 02:02
Политика
Савченко раскрыла ложь Порошенко про войну в Донбассе
Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении минских соглашений во время конфликта в Донбассе.
iReactor 00:22
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В России стартовал показ «Малефисенты 2»
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Piter.tv вчера в 08:00
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Вести Подмосковья вчера в 08:23
Общество
Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения
Газета.Ru вчера в 16:55
Армия и оружие
В Польше заявили о возросшей мощи российской армии
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Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра.
Motor вчера в 09:25
Армия и оружие
На учениях «Гром-2019» запустили «Калибры» и баллистические ракеты
Пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в рамках учений "Гром-2019".
Life.ru 17 октября в 07:44
Футбол
Ахмат — Локомотив 0:2
В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
Российская газета вчера в 14:25
Происшествия
Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко
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Украинский "Нафтогаз" предъявит "Газпрому" 1 ноября новый иск.
Газета.Ru вчера в 12:28
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Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.
Красная весна вчера в 22:50
Происшествия
СК попросит об аресте задержанных руководителей ОВД Дорогомилово
Газета.Ru вчера в 04:41
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру вчера в 05:00
Футбол
В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео
Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
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Происшествия
В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика
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RT на русском вчера в 12:58
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Apple может представить пять новых iPhone в 2020 году
Американская компания Apple в 2020 году может представить сразу пять новых смартфонов. Такие предположение высказывают иностранные эксперты.
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Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
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Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Kinonews.ru 17 октября в 02:53
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, сколько куриных яиц можно есть в день
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе куриных яиц в пище, а также назвал норму потребления продукта в день.
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Соцсеть «ВКонтакте» изменит дизайн мобильного приложения
UfaTime.ru 17 октября в 14:32
Происшествия
Двое фигурантов дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
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