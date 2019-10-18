Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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с чего всё началось

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
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Lenta.ruвчера в 18:33

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РИА Новостивчера в 19:09

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News.ruвчера в 12:42

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

RT на русскомвчера в 19:55
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В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.
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Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками

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Тимур Вадимович Иванов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 23 мая 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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