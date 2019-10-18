В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

с чего всё началось

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.

Шоу-бизнес Мать Тимати показала лицо внука от Решетовой Мать рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала фотографии из роддома, где позавчера у ее сына родился сын.

Происшествия Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае возросло до 12 В результате прорыва дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курганский район, Красноярский край) погибли 12 человек.

Космос Потрясающие краски. NASA показало инфракрасные снимки Земли NASA и Геологическая служба США поделились инфракрасными снимками поверхности Земли, пишет Daily Mail.

Шоу-бизнес Звезда «Физрука» Полина Гренц стала участницей нового «Холостяка» Российская актриса и блогер Полина Гренц поборется за сердце доктора Антона Криворотова в новом сезоне реалити-шоу «Холостяк».

Армия и оружие Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии Российские журналисты впервые побывали на оставленной американцами военной базе в провинции Алеппо на севере Сирии.

Политика ЕС не договорился о начале вступления Албании и Северной Македонии Лидеры стран Евросоюза по итогам первого дня саммита не смогли договориться о решении начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.

Космос Ученые смоделировали мягкий климат молодой Венеры Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.

Политика Савченко раскрыла ложь Порошенко про войну в Донбассе Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о том, как экс-президент Украины Петр Порошенко врал о соблюдении минских соглашений во время конфликта в Донбассе.

Здоровье Три полезных перекуса помогут продлить жизнь Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».

Авто Послушайте, как звучит новый атмосферный V12 объемом 9,5 литра Диаметр цилиндров, ход поршня и топливная система заимствованы у атмосферных моторов LS/LT объемом от 5,3 до 7,0 литра.

Футбол Ахмат — Локомотив 0:2 В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.

Технологии Искусственный интеллект проследит за соблюдением ТБ российскими нефтяниками Искусственный интеллект вскоре будет контролировать соблюдение техники безопасности работниками нефтяной отрасли, заявили в Национальной технологической инициативе (НТИ), 19 октября сообщают РИА Новости.

Шоу-бизнес Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.

Футбол В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.

Происшествия В МВД сообщили детали дела сбитого полицейским под Кировом мальчика По словам начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД России Сергея Баранцева, сбивший выехавшего на велосипеде на дорогу ребёнка сотрудник полиции в момент ДТП был трезв и пытался оказать пострадавшему первую помощь.

Гаджеты Apple может представить пять новых iPhone в 2020 году Американская компания Apple в 2020 году может представить сразу пять новых смартфонов. Такие предположение высказывают иностранные эксперты.

Происшествия Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.

Кино Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц» Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.