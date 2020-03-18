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В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
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Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.
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Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

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Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
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Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
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Аэрофлот отменил до 30 апреля ряд авиарейсов в США, Португалию и ОАЭ

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В результате отрасль потеряет свыше 50 миллиардов рублей, не говоря уже о прочих последствиях — банкротстве компаний, массовых увольнениях, сокращении зарплат, нехватке рабочих мест.
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