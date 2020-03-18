Коронавирус
РБКМинобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве
В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.РИА Новости16:40
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Откуда у США так скоро вакцина от коронавируса? Кургинян указал странности
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Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, составило 475.
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Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
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"Ак Барс" отказался от участия во втором раунде плей-офф Кубка Гагарина, сообщает "Бизнес ONLINE".
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Новый эпизод популярного шутера "Call of Duty", который планируется выпустить в 2020 году, станет перезагрузкой серии "Black Ops".
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Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
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Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне
Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
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«Нелёгкие лёгкие». От чего именно умирает человек, когда наступает смерть от коронавируса
Сумма умерших от коронавируса достигла почти 8000 по всему миру.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).
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Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»
Москва, 18 марта 2020, 20:12 — REGNUM Группа Little Big считает правильным решение организаторов «Евровидения-2020» об отмене конкурса из-за ситуации с коронавирусом.
Космос
Маск планирует собирать ракеты Starship каждые 72 часа
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Авто
Самый мощный BMW 7 Series станет электрическим
Самый мощный седан BMW 7 Series получит электрическую установку.
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Отмечается, что другие российские миллиардеры либо теряют, либо имеют нулевую динамику по доходности.
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Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.
Общество
Аэрофлот отменил до 30 апреля ряд авиарейсов в США, Португалию и ОАЭ
Москва, 18 марта 2020, 23:45 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» на срок до 30 апреля прекращает ряд регулярных воздушных маршрутов в США, ОАЭ и Португалию, сообщает 18 марта пресс-служба компании.
Армия и оружие
Космические силы США получили глушилку спутников
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Футбол
Топ-5 лиг потеряют суммарно €4 млрд из-за коронавируса
Футбольные клубы, выступающие в пяти ведущих чемпионатах (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции), суммарно потеряют €4 миллиарда из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Общество
РЖД отменили поезда между Россией и Белоруссией
РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией, теперь курсировать будут только основные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга и обратно, говорится в сообщении холдинга.
Экономика
Ущерб для выставочного бизнеса России оценили в 50 млрд рублей
В результате отрасль потеряет свыше 50 миллиардов рублей, не говоря уже о прочих последствиях — банкротстве компаний, массовых увольнениях, сокращении зарплат, нехватке рабочих мест.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.