Коронавирус
РБКМинобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве
В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.РИА Новостивчера в 16:40
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Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
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«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть
Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Общество
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Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Общество
В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины
Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Общество
В России утвердили новые правила оформления больничных
С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листков.
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Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Футбол
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Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Футбол
Месси может покинуть «Барселону» из-за Неймара летом
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами
По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
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Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake
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СК сообщил о возбуждении дела против бывшего вице-мэра Воронежа
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Транспорт
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Биржевой курс доллара превысил 80 рублей
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Экономика
На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля
По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.
Авто
Hyundai представил седан Elantra нового поколения
Компания Hyundai представила новое поколение Elantra, которое получила гибридную версию и стала безопаснее.