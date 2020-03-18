Коронавирус

РБКРБКМинобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

В соцсетях распространяется фальшивое изображение приказа Минобороны о введении в Москве комендантского часа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минобороны РФ назвало фальшивкой появившееся в социальных сетях изображение якобы приказа ведомства о комендантском часе в Москве.
РИА Новостивчера в 16:40

Подробнее о событии

Минобороны назвало фейком приказ о «комендантском часе» в Москве

Российская газетавчера в 16:54

В Минобороны назвали фейком появившийся в сети приказ о введении комендантского часа

ТАССвчера в 17:27

Министерство обороны России отрицают информацию о приказе, который вводит комендантский час в Москве

Эхо Москвывчера в 17:21

Минобороны назвало фальшивкой «приказ» о комендантском часе в Москве

РБКвчера в 16:54

Минобороны опровергло введение комендантского часа в Москве

Известиявчера в 18:58

В Минобороны назвали «фейком» «приказ о комендантском часе» в Москве

РЕН ТВвчера в 16:41

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

Интерфаксвчера в 16:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:30, Ашберн
Авто

В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет

Тарантас Ньюс вчера в 01:51
Технологии

«Тинькофф Мобайл» начал оформлять виртуальные сим-карты

Напомним, Tele2 еще в 2019 году начал в тестовом режиме оформлять eSim, но через несколько дней после запуска услуги Минкомсвязи попросило оператора остановить оформление электронных сим-карт.
Astera вчера в 16:22
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости 17 марта в 10:36
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь

В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
StarHit.ru 16 марта в 11:00
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую

VSE42.RU вчера в 05:24
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
RT на русском вчера в 19:30
Происшествия

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии генерала СКР Дрыманова

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления Следственного комитета генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении двух взяток, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 06:55
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

В сирийской провинции Идлиб найдено место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года, передает "Россия 24".
РИА Новости вчера в 22:57
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 23:28
Энергетика

«Хотелось бы выше» — Песков о цене на нефть

Песков заявил, что складывающаяся на рынках цена нефти не в интересах России: «Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше».
Красная весна вчера в 09:27
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Общество

В России разрешили круглосуточно завозить продукты в магазины

Москва, 19 марта 2020, 04:39 — REGNUM Российским торговым сетям предоставлена возможность круглосуточного завоза продуктов в магазины, сообщил 19 марта журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
REGNUM вчера в 21:39
Общество

В России утвердили новые правила оформления больничных

С 20 марта на территории России начнут действовать новые правила оформления больничных листков.
Газета.Ru 00:15
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
РИА Новости вчера в 22:40
Футбол

Гари Невилл разрешил врачам бесплатно жить в своих отелях

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объявил, что бесплатно предоставит свои отели в Манчестере для проживания врачей, чтобы помочь им в борьбе с коронавирусом.
Sports.ru вчера в 16:09
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило курс

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс.
Национальная служба новостей 17 марта в 06:46
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Футбол

Месси может покинуть «Барселону» из-за Неймара летом

News.ru вчера в 02:22
Общество

Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами

По данным Росстата, самые низкие средние зарплаты оказались в Карачаево-Черкесии (27 тысяч рублей), Дагестане (27,2 тысячи рублей), в Ивановской области (27,3 тысячи рублей), Ингушетии (27,5 тысячи рублей) и Чечне (27,7 тысячи рублей).
РИА Новости вчера в 23:34
Игры

Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake

CyberSport.ru вчера в 23:30
Происшествия

СК сообщил о возбуждении дела против бывшего вице-мэра Воронежа

Воронеж, 18 марта 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM вчера в 13:00
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Экономика

На Урале начали раскупать квартиры на фоне падения рубля

По данным федеральной риелторской компании «Этажи», спрос на консультации по ипотеке в Тюмени с 10 марта выросли на 64 процента относительно февраля, а на недвижимость по отношению к февралю увеличился на 13,5 процентов.
URA.Ru вчера в 23:50
Авто

Hyundai представил седан Elantra нового поколения

Компания Hyundai представила новое поколение Elantra, которое получила гибридную версию и стала безопаснее.
МонаВиста вчера в 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное