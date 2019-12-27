Армия и оружие
Российская газетаМинобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Инцидент, по данным обсерватории, произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер в провинции Эль-Хасака. Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
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с чего всё началось
Ранее SOHR со ссылкой на информированные источники сообщила, что российские и американские солдаты сошлись в рукопашном поединке в сирийском городе Тель-Тамер (провинция Эль-Хасака).Телеканал 360°08:34
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Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
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Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
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Происшествия
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После взлета самолет потерял высоту, при падении лайнер пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
Фигурное катание
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Происшествия
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Политика
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Происшествия
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Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
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В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу
В бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу путём введения санкций против «Северного потока — 2».
Армия и оружие
Китай установил мировой рекорд по спуску на воду эсминцев для ВМС НОАК
Китайские судостроители установили своеобразный мировой рекорд, построив и спустив на воду за 2019 год девять эсминцев для ВМС НОАК.
Политика
В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью
23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
Происшествия
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По предварительной информации, пилот не смог правильно рассчитать радиус поворота, пишут "Известия".
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Экономика
Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным
Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
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Сотрудница московской конной полиции Татьяна Зима рассказала, что ее уволили за подписку на Instagram оппозиционера Алексея Навального.
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Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским
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Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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Брэд Питт и Дженнифер Энистон окончательно помирились
Актёры Голливуда Брэд Питт и Дженнифер Энистон поговорили и простили друг друга за прошлые обиды.
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Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Общество
Под Белгородом для ремонта детсада искали подрядчика с опытом работы с ядерным топливом
В администрации Красногвардейского района Белгородской области объяснили появление на сайте госзакупок в тендере на проведение капитального ремонта детского сада требования о наличии опыта работы с ядерным топливом.
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Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
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Сирия подаст иск против США за разграбление нефти
«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, которые могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.