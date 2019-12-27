с чего всё началось

Инцидент, по данным обсерватории, произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер в провинции Эль-Хасака. Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Происшествия «Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки "Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

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