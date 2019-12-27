Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаМинобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Инцидент, по данным обсерватории, произошел 25 декабря в городе Тель-Тамер в провинции Эль-Хасака. Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
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с чего всё началось
Ранее SOHR со ссылкой на информированные источники сообщила
, что российские и американские солдаты сошлись в рукопашном поединке в сирийском городе Тель-Тамер (провинция Эль-Хасака).
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Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

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В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
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Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

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Кабмин Украины упростил получение гражданства для воевавших в Донбассе

Правительство Украины приняло решение, которое позволит упростить процедуры получения гражданства страны иностранцами, воевавшими в Донбассе против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
РБК 06:47
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Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

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В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1

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Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости 05:51
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

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Происшествия

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

Сотрудники ФСИН России сняли электронный браслет у младшей из сестер Хачатурян Марии. Об этом РБК сообщил ее адвокат Ярослав Пакулин.
РБК 09:09
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
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В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

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Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

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В бундестаге обвинили Трампа в попытке экономически подчинить Европу

В бундестаге обвинили американского лидера Дональда Трампа в попытке экономически подчинить Европу путём введения санкций против «Северного потока — 2».
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Армия и оружие

Китай установил мировой рекорд по спуску на воду эсминцев для ВМС НОАК

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В Крыму сочли заявление США о запуске поездов по мосту завистью

23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин.
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По предварительной информации, пилот не смог правильно рассчитать радиус поворота, пишут "Известия".
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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Губернатор Петербурга заснул на Госсовете с Путиным

Среди прочего Путин поблагодарил министра Патрушева за улиток, губернатор Петербурга Беглов заснул, а Жириновский выяснял у собравшихся, пробовали ли они арбузы — и разбудил Беглова.
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Политика

Глава офиса Зеленского тайно встретился с Коломойским

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского тайно встречался с олигархом Игорем Коломойским.
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Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон окончательно помирились

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
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Под Белгородом для ремонта детсада искали подрядчика с опытом работы с ядерным топливом

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Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек

Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Ридус вчера в 12:14
Политика

Сирия подаст иск против США за разграбление нефти

«Власти Сирийской Арабской Республики изучают варианты законных мер, которые могут быть предприняты на международном уровне, чтобы подать иск против США, потому что они воруют сирийскую нефть и нарушают суверенитет САР», — сказала Шаабан в интервью ливанскому телеканалу al-Mayadeen.
Известия 25 декабря в 18:34
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