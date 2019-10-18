В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

с чего всё началось

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