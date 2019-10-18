Армия и оружие
RT на русскомМинобороны назвало цель создания Путиным военной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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с чего всё началось
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».РБК10:48
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Происшествия
Тело десятиклассницы нашли в школьном туалете в Новосибирске
iReactor вчера в 03:02
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
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Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
Политика
Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Газета.Ru 18:58
Политика
Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru 18:08
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Происшествия
На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы
Российская газета вчера в 23:24
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда
Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина отдыхает с миллионером в Израиле
Впервые слухи о романе 20-летней Шурыгиной с Денисом Ребровым появились летом, когда оба неожиданно улетели в совместный отпуск на Бали.
StarHit.ru 02:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян
"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отметила свой день рождения
Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru 09:53
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия
Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии
Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Футбол
«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Коммерсантъ 14:31
Экономика
Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян
Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК 06:32
Экономика
Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян
Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru 18:14
Футбол
«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежного первенства
Петербургский дневник 07:54
Здоровье
Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников
В онкоцентре добавили, что вместо уволившихся сотрудников института на работу вышли врачи из Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова.
Rambler News Service вчера в 06:56
Политика
США вводят новые пошлины против ЕС
США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
Хакасия-Информ 00:47
Армия и оружие
Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии
Lenta.ru вчера в 13:44
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Футбол
Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»
Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет с руководящей должностью в клубе по завершению карьеры футболиста.
Чемпионат 18:36
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Общество
Более 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Бейруте
Как минимум 52 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в столице Ливана Бейруте. Всего были задержаны 70 человек, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 18:37
Общество
Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»
Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости 04:22