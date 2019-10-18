Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомМинобороны назвало цель создания Путиным военной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБК10:48

Подробнее о событии

Путин создал «не имеющую аналогов» военную строительную компанию

РБК17:26

Созданную Путиным Военно-строительную компанию назвали «не имеющей аналогов»

Lenta.ru18:33

Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»

Телеканал 360°11:25

В Минобороны назвали главную задачу созданной Путиным военной компании

Газета.Ru12:31

Минобороны озвучило задачи созданной Путиным Военно-строительной компании

News.ru12:42

Минобороны назвало основную цель созданной по указу Путина военной компании

РИА Новости19:09

Минобороны назвало цель создания Путиным военной компании

RT на русском19:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 20:05, Вашингтон
Происшествия

Тело десятиклассницы нашли в школьном туалете в Новосибирске

iReactor вчера в 03:02
Общество

На Украине снизилась численность населения

Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
RT на русском 13:45
Общество

Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами

Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд

"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Газета.Ru 12:36
Политика

Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Газета.Ru 18:58
Политика

Медведев усомнился, что формат G8 подходит для решения мировых проблем

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в интервью газете "Вечерние новости" заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем.
Life.ru 18:08
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК 15:32
Происшествия

На Сахалине проведут проверку по факту избиения школьницы

Российская газета вчера в 23:24
Политика

Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю

Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Кубань 24 09:56
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Экономика

В России могут ввести минимальную цену на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
REGNUM 04:18
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина отдыхает с миллионером в Израиле

Впервые слухи о романе 20-летней Шурыгиной с Денисом Ребровым появились летом, когда оба неожиданно улетели в совместный отпуск на Бали.
StarHit.ru 02:00
Экономика

Росстат зафиксировал рост реальных располагаемых доходов россиян

"Основная причина – опережающий рост доходов от трудовой деятельности, доля которых составила 76,9% в структуре доходов населения в третьем квартале 2019 года, а также низкая база третьего квартала 2018 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила свой день рождения

Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Inc-news.ru 09:53
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Происшествия

Более 60 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии

Отмечается, что из общего числа пострадавших, 41 человек получил повреждения в ходе протестов в Барселоне.
RT на русском 17:15
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Коммерсантъ 14:31
Экономика

Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян

Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК 06:32
Экономика

Экономист раскрыл смысл продления «заморозки» пенсий россиян

Продление «заморозки» пенсионных накоплений россиян является ожидаемым событием и может считаться очередным признаком отхода России от стандартов социального государства.
URA.Ru 18:14
Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодежного первенства

Петербургский дневник 07:54
Здоровье

Онкоцентр Блохина назвал число уволившихся сотрудников

В онкоцентре добавили, что вместо уволившихся сотрудников института на работу вышли врачи из Российской детской клинической больницы им. Н.И. Пирогова.
Rambler News Service вчера в 06:56
Политика

США вводят новые пошлины против ЕС

США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
Хакасия-Информ 00:47
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru 12:54
Кино

В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

РБК 13:12
Футбол

Месси: свою карьеру завершу в «Барселоне»

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложит Месси контракт на 10 лет с руководящей должностью в клубе по завершению карьеры футболиста.
Чемпионат 18:36
Общество

Илон Маск оценил российское образование

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16:42
Общество

Более 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Бейруте

Как минимум 52 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов в столице Ливана Бейруте. Всего были задержаны 70 человек, сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 18:37
Общество

Каракас не собирается передавать контроль над PDVSA «Роснефти»

Каракас не собирается передавать контроль над государственной нефтедобывающей компанией PDVSA российской "Роснефти", сообщения об этом в СМИ недостоверны, заявил РИА Новости председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо.
РИА Новости 04:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Тимур Вадимович Иванов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 23 мая 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное