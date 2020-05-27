Армия и оружие

ИзвестияИзвестияМинобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии

Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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