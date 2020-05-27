Армия и оружие
ИзвестияМинобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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Армия и оружие
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Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
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Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
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Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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Судя по снимкам, Haval H6 следующей генерации получит дизайн в стиле концептуального вседорожника Haval Concept H, который презентовали в феврале текущего года в Индии.
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Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер Джон Ландау
Газета DAILY 12:20
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
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Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
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Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
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Новый закон об ОСАГО предусматривает индивидуализацию тарифов, а также переход к ценообразованию на основе рыночных принципов и конкуренции.
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Телеведущий и детский врач Евгений Комаровский спрогнозировал негативные последствия, к которым в будущем могут привести жесткие карантинные меры.
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На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
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Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
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Путин бросил ручку во время совещания
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Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
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