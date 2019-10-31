Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье

В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.
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Уточнение по новости о расстреле военнослужащих в Забайкалье

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Lenta.ru06:06

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Минобороны сочло провокацией видео «пыток над стрелком» в Забайкалье

РБК07:03

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Эхо Москвы07:30
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Минобороны опровергло видео «издевательств» над Рамилем Шамсутдиновым

Вести.UZ07:52
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:30, Ашберн
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