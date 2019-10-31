с чего всё началось

В министерстве обороны РФ опровергли, что распространенная в СМИ видеозапись с издевательствами над солдатом имеет отношение к рядовому Рамилю Шамсутдинову, который 25 октября расстрелял сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае.

Политика Генсек НАТО не дал Зеленскому слова на заседании в Киеве На открытии заседания комиссии Украина – НАТО, в котором принимают участие президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, произошел курьезный случай.

Происшествия Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.

Происшествия В ДТП в Москве погиб чиновник Минздрава Крыма В Москве автомобиль первого замглавы Минздрава Крыма Валентина Савченко попал в ДТП.

Музыка Ургант высмеял роспуск продюсерского центра Фадеева В шоу «Вечерний Ургант» ведущий Иван Ургант пошутил над роспуском продюсерского центра MALFA Максима Фадеева.

Политика В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом Донецк готов к проведению взаимного обмена заключенными с Киевом по формуле «52 на 85», заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Шоу-бизнес Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.

Общество В Нью-Йорке решили запретить фуа-гра Городской совет Нью-Йорка 30 октября принял закон, в соответствии с которым с 2022 года в городе будет запрещено продавать фуа-гра.

Кино Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».

Общество Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.

Происшествия Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.

Экономика Калининградцы смогут самостоятельно формировать собственную пенсию Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений С середины 2021 года россияне смогут формировать самостоятельно собственную пенсию через «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Здоровье В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.

Общество Симоньян не выдержала интервью Собчак Чтобы взять интервью у Маргариты Симоньян, Собчак обратилась за помощью к общим знакомым, которые помогли уговорить главного редактора телеканала RT.

Политика В Раде приняли первое решение о снятии неприкосновенности с депутата Рада поддержала снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича. За такое решение проголосовали 332 депутата.

Происшествия Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в получении взятки размере более 1,1 миллиона рублей.

Происшествия Двухлетний ребенок заступился за мать и попал в больницу Двухлетний ребенок попал в больницу после того, как попытался защитить мать.

Финансы Медведев надеется, что снижение инфляции улучшит условия кредитования «Будем надеяться, с учётом макроэкономических условий, которые складываются, — прежде всего, снижение инфляции — эти возможности будут расширяться как для юридических лиц, включая малый бизнес, так и для лиц физических», — сказал Дмитрий Медведев, уточнив, что в первую очередь речь идёт об ипотечном и потребительском кредитовании.

Экономика ФРС США снизила базовую ставку на 0,25% Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга показал документы, относящиеся к первым лицам России и города, включая характеристику комсомола на тогдашнего сотрудника КГБ, нынешнего президента Владимира Путина.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года Кого кредитовали российские банки последние два года 39,5 млн человек, или больше половины работающих россиян (54%) сейчас имеют кредиты, подсчитал ЦБ, опираясь на данные крупнейших бюро кредитных историй.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Гаджеты Неудаляемый вирус заразил более 45 тысяч устройств на Android Вредонос получил название Xhelper. Принадлежит он к семейству троянов. Эксперты уже успели окрестить его вирусом-зомби.