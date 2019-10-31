с чего всё началось

Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Политика Премьер Ирака согласился уйти в отставку Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.

Шоу-бизнес Изменившаяся Моника Беллуччи огорчила поклонников Известная итальянская актриса Моника Беллуччи неприятно удивила поклонников своим внешним видом. Актриса появилась на публике без макияжа.

Политика В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.

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Происшествия Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.

Транспорт Опубликовано расписание поездов через Крымский мост В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.

Авто В России весной 2020 года начнут собирать внедорожник Haval H5 В России весной 2020 года на заводе в Тульской области начнут собирать рамный внедорожник Haval H5.

Футбол «Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.

Общество Энергетики Тулэнерго проводят курс лекций по цифровой трансформации Напомним, что программой образовательного проекта предусмотрено девять занятий, в ходе которых студенты узнают об основных направлениях и этапах осуществления цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.

Авто В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения 30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент Британская палата общин утвердила дату 12 декабря, когда пройдут досрочные парламентские выборы.

Экономика ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента.

Политика В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 ноября Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.

Гаджеты Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG.

Фигурное катание Загитова, Косторная и Сотскова выйдут на лед Гренобля в Гран-при В женских соревнованиях, которые начнутся 1 ноября в 20:15 по московскому времени, свои короткие программы представят россиянки Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова.

Здоровье Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.

Политика В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.

Кино Дэнни ДеВито в теле Скалы: вышел финальный трейлер «Джуманджи: Новый уровень» Sony Pictures выпустили второй (он же финальный) трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» ‒ продолжения суперуспешного семейного блокбастера о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности игры.

Гаджеты IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Политика Президент Чили отменил саммит АТЭС и климатический форум Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС и климатический форум COP25.