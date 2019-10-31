Происшествия
РИА НовостиМинобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
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Уважаемые читатели!Lenta.ru06:06
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Политика
Премьер Ирака согласился уйти в отставку
Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился уйти в отставку, сообщает агентство FARS со ссылкой на президента страны Бархама Салеха.
RT на русском 10:43
Шоу-бизнес
Изменившаяся Моника Беллуччи огорчила поклонников
Известная итальянская актриса Моника Беллуччи неприятно удивила поклонников своим внешним видом. Актриса появилась на публике без макияжа.
МИР 24 вчера в 03:59
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
RT на русском 09:47
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Life.ru 06:16
Происшествия
Появилось видео допроса задержанного за убийство ребенка в Нарьян-Маре
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара Денис Поздеев рассказал о мотивах своего поступка.
Известия 10:21
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
В интернете опубликовано расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Происшествия
В Томске прекратили дело против подростка, защищавшего щенка
Российская газета 11:08
Авто
В России весной 2020 года начнут собирать внедорожник Haval H5
В России весной 2020 года на заводе в Тульской области начнут собирать рамный внедорожник Haval H5.
UfaTime.ru вчера в 15:11
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Общество
Энергетики Тулэнерго проводят курс лекций по цифровой трансформации
Напомним, что программой образовательного проекта предусмотрено девять занятий, в ходе которых студенты узнают об основных направлениях и этапах осуществления цифровой трансформации электросетевого комплекса региона.
Тульские СМИ вчера в 06:30
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 нового поколения
30 октября в России стартовали продажи нового Toyota RAV4.
Автоновости дня вчера в 07:38
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Политика
В Великобритании пройдут досрочные выборы в парламент
Британская палата общин утвердила дату 12 декабря, когда пройдут досрочные парламентские выборы.
Новые Известия вчера в 04:00
Экономика
ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента.
Вести.Ru 08:24
Политика
В Венгрии прошли переговоры Путина и Орбана
Владимир Путин прилетел в Будапешт, где прошли переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщается на сайте Кремля.
Дождь вчера в 14:11
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
Гаджеты
Apple купила бренд у российской компании из Зеленограда
Американская компания Apple выкупила у российской группы компаний ISBC из Зеленограда торговую марку AIRTAG.
Piter.tv 05:12
Фигурное катание
Загитова, Косторная и Сотскова выйдут на лед Гренобля в Гран-при
В женских соревнованиях, которые начнутся 1 ноября в 20:15 по московскому времени, свои короткие программы представят россиянки Алина Загитова, Алена Косторная и Мария Сотскова.
ProstoProSport 02:58
Здоровье
Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах
В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
ТАСС 08:40
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Lenta.ru вчера в 16:50
Игры
Возвращение к истокам: Diablo IV будет похожа на вторую часть франшизы
Геймер с ником PracticalBrush12 поделился первыми подробностями предстоящей Diablo IV.
REGNUM 08:56
Кино
Дэнни ДеВито в теле Скалы: вышел финальный трейлер «Джуманджи: Новый уровень»
Sony Pictures выпустили второй (он же финальный) трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» ‒ продолжения суперуспешного семейного блокбастера о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности игры.
Фильм Про 10:07
Гаджеты
IFixit: наушники AirPods Pro невозможно отремонтировать
По ремонтопригодности AirPods Pro получили 0 балов, то есть их невозможно отремонтировать, и в таком случае выходом остаётся только полная замена.
Astera 07:20
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском вчера в 07:52
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС и климатический форум
Президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит АТЭС и климатический форум COP25.
Вести.Ru вчера в 10:31
Гаджеты
Стартовал международный бета-тест EMUI 10 на базе ОС Android 10
Компания Huawei официально объявила о том, что начался международный бета-тест оболочки EMUI 10 на базе ОС Android 10.
Актуальные Новости 10:23