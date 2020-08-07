Минобороны назвало условие применения ядерного оружия
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Россия применит ядерное оружие в случае любой ракетной атаки по своей территории. Об этом говорится в статье Генштаба вооруженных сил России, опубликованной в Красной звезде.В источнике
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Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания
Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
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