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Газета.Ru
Газета.Ru

Минобороны назвало условие применения ядерного оружия

Россия применит ядерное оружие в случае любой ракетной атаки по своей территории. Об этом говорится в статье Генштаба вооруженных сил России, опубликованной в Красной звезде.В источнике
С чего всё началось
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Впервые в публичном пространстве продекларированы условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия. Первое условие связано с поступлением достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России и (или) её союзников.
Красная звезда17:03
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Эксперт объяснил заявление Генштаба о неотвратимости ядерного возмездия: предупреждение

Московский Комсомолец11:14
Lenta.ru

Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Lenta.ru05:52
Красная звезда

Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания

Красная звезда17:03
Известия

В Генштабе ВС РФ раскрыли условия применения ядерного оружия

Известия05:27
РБК

В Генштабе напомнили условия применения Россией ядерного оружия

РБК21:58
РИА Новости

В России раскрыли условия применения ядерного оружия

РИА Новости20:06
Газета.Ru

Минобороны назвало условие применения ядерного оружия

Газета.Ru06:50

На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

Управления Минюста по Москве, Петербургу и Ленобласти направили в региональные адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении шестерых адвокатов Сафронова: Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олега Елисеева, Ивана Павлова, а также Смирнова.
На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство
Интерфакс12:30

Липчане повторно заражаются COVID-19

В коронавирусный госпиталь на базе больницы скорой медицинской помощи в Липецке госпитализировали мужчину, у которого повторно диагностировали COVID-19.
Gorod4807:52

Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.
КП - Крымвчера в 11:26
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