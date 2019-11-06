Ранее 6 ноября издание Baza сообщило, что Шамсутдинов назвал причиной устроенной им бойни в воинской части угрозы насилием со стороны старослужащих и офицеров, а также неуставные отношения. Во время смены караула он убил восьмерых и ранил двоих сослуживцев.

с чего всё началось

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