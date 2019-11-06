Общество
РБКМинобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 14:08, Ашберн
Происшествия
Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования
Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.
Pravda.Ru 09:51
Политика
Комитет солдатских матерей отверг заявления председателя о Шамсутдинове
Комитет солдатских матерей России опубликовал заявление по ситуации с расследованием дела рядового Рамиля Шамсутдинова, в котором выразил несогласие с позицией председателя организации Флеры Салиховской.
Московский Комсомолец 12:55
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Наука
Робопчела с мягкими «мышцами» совершила первый управляемый полет
Evo-rus.com вчера в 12:46
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Спорт
WADA получило ответы от России на все вопросы
Накануне, 5 ноября, немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории, ответив только на 23 вопроса из 31.
Известия 11:13
Армия и оружие
КНДР выступила против учений США и Южной Кореи
Посол по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гын назвал новым витком напряженности планы США и Южной Кореи провести совместные учения на Корейском полуострове.
Росбалт 12:20
Футбол
«Арсенал» упустил победу над «Виторией»
В сегодняшнем матче 4 игрового дня Лиги Европы лондонский «Арсенал» на выезде играл с «Виторией Гимарайнш».
Евро-футбол.ру 13:07
Футбол
Локомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
Вести.Ru 13:08
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Футбол
Георгий Щенников: «Пока есть шансы, надо бороться до конца и брать очки во всех матчах»
Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ференцварошем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Матч ТВ 12:09
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Армия и оружие
США признали отставание от России в системах РЭБ
Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.
Версия.Инфо 04 ноября в 18:34
Происшествия
Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Наука
Обезьяны помогут разработать лечение синдрома, вызывающего слепоту
Генетическая мутация, которая приводит к редкому, но разрушительному синдрому, вызывающему слепоту была впервые обнаружена у обезьян.
МКБ-11 вчера в 01:47
Авто
Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX
Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Политика
Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
РИА Новости 09:50
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
DP.RU 04:16
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Происшествия
В Британии произошла химическая утечка: 57 человек пострадали
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
Вести.Ru 13:51
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Шоу-бизнес
Бузова откровенно рассказала о пережитом домашнем насилии
Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
Народные новости 03:48
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
Мужчина ударил беременную девушку кулаком в московском метро
На станции «Новогиреево» московского метрополитена молодой человек ударил кулаком в спину беременную женщину.
Lenta.ru 12:38
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27