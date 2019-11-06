Общество

РБКРБКМинобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
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с чего всё началось

Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье

В Минобороны России посчитали ложью сообщения о том, что причиной расстрела солдат в части в Забайкалье солдатом-срочником Рамилем Шамсутдиновым стала угроза насилия. Об этом в среду, 6 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Lenta.ru08:48

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Минобороны прокомментировало сообщения о причинах бойни в Забайкалье

Lenta.ru08:48

Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

РБК10:08

Минобороны назвало «абсолютной ложью» информацию об угрозе изнасилования Шамсутдинова

Коммерсантъ09:54

Минобороны называет вбросом версию о неуставных отношениях в забайкальской части

Эхо Москвы12:00

Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье

Газета.Ru09:05

Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова

Известия11:34

Минобороны назвало «вбросом» данные об угрозе изнасилования Шамсутдинова

Московский Комсомолец10:35
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Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
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Зеленский анонсировал создание военной полиции на Украине

Поручение должно быть выполнено до конца нынешнего года. В частности, до 31 декабря на Украине может появиться военная полиция.
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Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Газета.Ru 11:08
Общество

В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Армия и оружие

Израиль потерял в Сирии противоракету «Праща Давида»

REGNUM 12:19
Политика

Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали

Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
Технологии

Составлен рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем

HR-специалисты составили рейтинг профессий, спрос на которые может появиться или повыситься в ближайшие десять лет, сообщает Российская газета.
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Музыка

Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца

РИА Новости 09:51
Культура

Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru 00:30
Футбол

Зинченко прокомментировал уход Ракицкого из сборной Украины

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Происшествия

В Адыгее нашли тело убитой 16-летней школьницы

Известия вчера в 12:24
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублёвым вкладам

Уточняется, что 4,65% годовых составляет максимальная ставка по вкладу «Сохраняй». Она была снижена на 0,45 процентного пункта.
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Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Происшествия

В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

Newvz.ru 02:55
Общество

Госдума одобрила возвращение вытрезвителей

Государственная дума в первом чтении приняла закон, согласно которому вытрезвители смогут открываться усилием региональных властей.
MedikForum.ru 07:03
Общество

Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе

В среднем посетители кафе и ресторанов всех ценовых сегментов в период с марта по сентябрь 2019 года оставляли чаевые на сумму в размере 7,5% от счета.
РБК 04:38
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Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма

Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
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Общество

В Крыму с затонувшего теплохода «Жан Жорес» подняли 61 тыс. снарядов

Специалисты МЧС РФ подняли более 61 тыс. боеприпасов с затонувшего в Феодосийской бухте в Крыму в январе 1942 года теплохода "Жан Жорес", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
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Занять у Путиной. Кто зарабатывает на тонущих в долгах россиянах

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Первые симптомы рака печени назвали врачи

Рак печени очень распространен среди населения. Специалисты назвали первые признаки злокачественного заболевания этого органа.
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Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
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Toyota представляет новый кроссовер Raize всего за миллион рублей

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Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
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«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
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«Локомотив» и «Ювентус» огласили составы на матч ЛЧ

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Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

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Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
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Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
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