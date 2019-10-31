Общество
РИА НовостиМинобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
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Уважаемые читатели!Lenta.ru06:06
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Минобороны прокомментировало видео «издевательств» над расстрелявшим сослуживцев солдатом
Московский Комсомолец06:00
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