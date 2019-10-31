с чего всё началось

Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Политика Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2» Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политика Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Наука Врачи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака Американские исследователи рассказали, каким образом человеческое сердце предупреждает о развитии рака.

Шоу-бизнес Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.

Политика Путин предложил избавиться от абсурдных требований в спорах с Украиной Президент России Владимир Путин считает, что от абсурдных требований в арбитражных спорах между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» нужно избавляться, передает корреспондент РБК.

Политика Путин назвал разрыв муниципалитетов с госвластью причиной ряда проблем Президент России Владимир Путин назвал разрыв между муниципальным и государственным уровнями власти причиной некоторых системных проблем, в том числе в сфере здравоохранения.

Политика Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7 Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.

Единоборства Владимир Кличко заявил, что может вернуться в бокс Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что может возобновить карьеру. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Шоу-бизнес Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком» Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.

Политика Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.

Гаджеты Apple купила бренд у компании из Зеленограда Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.

Политика Помпео назвал Компартию Китая угрозой США Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.

Футбол Пике о трансфере Неймара: игроки не требовали у клуба купить его Защитник "Барселоны" отметил, что в клубе не отрицают, что в будущем Неймар все же вернется в команду.

Политика Пранкеры заставили депутата Рады извиниться за секс-скандал Как отмечается, Яременко заставил извиниться хакер известный под ником "Джокер".

Политика Меркель и Зеленский обсудили разведение войск в Донбассе Стороны обсудили вопрос разведения сил в Донбассе, подготовку к саммиту «нормандской четверки» и вопрос сохранения транзита российского газа через Украину.

Происшествия Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Хоккей Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.

Здоровье Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.

Футбол «Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Томь» Футболисты петербургского клуба «Зенит» всухую обыграли «Томь». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита".