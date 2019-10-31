Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
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с чего всё началось

Уточнение по новости о расстреле военнослужащих в Забайкалье

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Lenta.ru06:06

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Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

РИА Новости06:27

Минобороны опровергло подлинность видео с издевательствами над убийцей солдат

Интерфакс05:37

Минобороны заявило, что появившаяся в интернете видеозапись издевательств не имеет отношения к случаю в Забайкалье

Эхо Москвы06:01

Минобороны сочло провокацией видео «пыток над стрелком» в Забайкалье

РБК06:40

В МО РФ опровергли, что на появившемся в сети видео издевательств запечатлен Шамсутдинов

ТАСС05:50

В Минобороны отреагировали на распространение фейк-видео издевательств над Шамсутдиновым

Газета.Ru05:58

Минобороны прокомментировало видео «издевательств» над расстрелявшим сослуживцев солдатом

Московский Комсомолец06:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:01, Ашберн

Над солдатом-убийцей в Забайкалье жестоко издевались. Видео

Вести.UZ04:39
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 07:01, Ашберн
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