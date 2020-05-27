Армия и оружие
РБКМинобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе
К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России). Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон российского Минобороны.
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с чего всё началось
Боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани" причастны к подрыву турецкого патруля в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.РИА Новостивчера в 15:43
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Общество
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Lenta.ru 01:52
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
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Общество
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REGNUM вчера в 13:20
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
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Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать заявления в вузы с 20 июня по 17 августа.
Московский Комсомолец вчера в 05:01
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Политика
Twitter оправдался после отметки публикаций Трампа «значком неправды»
Служба безопасности соцсети Twitter объяснила появление "значка неправды" под двумя постами президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 02:24
Здоровье
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Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
Общество
В ХМАО продлили режим самоизоляции до 15 июня
«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлён до 15 июня включительно»,- говорится в сообщении штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 15:01
Политика
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REGNUM вчера в 01:13
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Улан-Удэ, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Смертность в Бурятии во время пандемии коронавируса оказалась на 10% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.
REGNUM 03:19
Общество
ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения
В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД.
Газета.Ru 02:29
Политика
В день парада Победы могут объявить выходной
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Политика
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Общество
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В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов
Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 26 мая в 02:08
Футбол
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Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании.
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Шоу-бизнес
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Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
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Общество
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По данным Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, с начала пандемии в стране подтверждены почти 1 миллион 750 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 19:07
Экономика
ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года
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В России с 1 августа повысят накопительные пенсии
Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
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Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23