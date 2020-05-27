Армия и оружие

РБКРБКМинобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России). Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон российского Минобороны.
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Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе

Боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани" причастны к подрыву турецкого патруля в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новостивчера в 15:43

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Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

РБКвчера в 17:30

Россия определила взорвавших турецкий конвой в Сирии боевиков

Lenta.ruвчера в 15:50

Россия определила боевиков, предположительно причастных к теракту в Идлибе

ТАССвчера в 15:22

Российские военные назвали виновных в подрыве турецкого патруля в Идлибе

РИА Новостивчера в 15:43

Россия установила боевиков, предположительно, организовавших взрыв в Идлибе

Газета.Ruвчера в 15:41

Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии

Известиявчера в 15:41

ЦПВС: К подрыву турецкого патруля в Сирии причастны боевики

Российская газетавчера в 15:50
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Общество

В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов

Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
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Общество

Академик РАН заявил о негативных последствиях длительного ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, поэтому носить перчатки не только бесполезно, но и вредно: можно заработать грибковые заболевания, заявил "Интерфаксу" заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Интерфакс 02:29
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Политика

В США приняли закон о санкциях против Китая

Конгресс США принял законопроект, который позволяет вводить строгие санкции по отношению к гражданам Китая, которые виноваты в притеснении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Lenta.ru 01:52
Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
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Энергетика

Поставки российского газа через Польшу прекратились

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Общество

Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
Происшествия

Американцы митингуют против полицейского произвола

Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
Общество

Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице

Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM вчера в 13:20
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Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,2K
Общество

Фальков разъяснил порядок поступления в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что абитуриенты смогут подать заявления в вузы с 20 июня по 17 августа.
Московский Комсомолец вчера в 05:01
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Общество

Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Политика

Twitter оправдался после отметки публикаций Трампа «значком неправды»

Служба безопасности соцсети Twitter объяснила появление "значка неправды" под двумя постами президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 02:24
Здоровье

Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

Особую угрозу из-за своей плотности представляют многоразовые маски — в этом случае человеку будет совершенно некомфортно дышать, добавил врач.
Lenta.ru 01:24
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Общество

В ХМАО продлили режим самоизоляции до 15 июня

«Решением губернатора Югры Натальи Комаровой режим обязательной самоизоляции продлён до 15 июня включительно»,- говорится в сообщении штаба.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 15:01
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
4,1K
Здоровье

В период пандемии смертность в Бурятии снизилась на 10%

Улан-Удэ, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Смертность в Бурятии во время пандемии коронавируса оказалась на 10% ниже, чем за аналогичный период 2019 года.
REGNUM 03:19
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Общество

ОСАГО подорожает из-за мелких нарушений и стиля вождения

В качестве причины для повышения стоимости ОСАГО могут быть использованы плохое техсостояние машины, ее вес и возраст, активный стиль вождения водителя, а также абсолютно любые типы штрафов ПДД.
Газета.Ru 02:29
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Политика

В день парада Победы могут объявить выходной

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что 24 июня, когда должен состоятся парад Победы, может стать выходным днем в 2020 году.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
1,1K
Происшествия

Задержанный россиянин скончался в отделе полиции

В Сургуте задержанный за административное нарушение 45-летний россиянин скончался в отделе полиции.
Lenta.ru 02:43
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 26 мая в 02:08
1,6K
Футбол

Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании.
Soccer.ru 00:38
Шоу-бизнес

Подтянутую фигуру продемонстрировала Алсу

Перед камерой артистка предстала в спортивной форме: майке и леггинсах. Наряд эффектно подчеркивает стройную фигуру певицы.
Privet-Rostov.ru 03:19
Общество

В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса

«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05
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Общество

В Норвегии пара нашла могилу викинга под полом спальни

Захоронение эпохи викингов обнаружила у себя в доме под полом спальни норвежская пара, 27 мая сообщает телекомпания NRK Nyheter со ссылкой на археологов из Университета Тромсе.
ИА Красная Весна 02:50
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 100 тысяч

По данным Университета Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, с начала пандемии в стране подтверждены почти 1 миллион 750 тысяч случаев заражения.
Эхо Москвы вчера в 19:07
Экономика

ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года

Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила разбивать первый платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить его, говорится в пакете предложений по восстановлению экономики после пандемии.
Коммерсантъ 02:51
Экономика

В России с 1 августа повысят накопительные пенсии

Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Моссовет 26 мая в 06:55
1,1K
Общество

В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров

Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
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Ситуация в СирииБольше новостей по теме
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