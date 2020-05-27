Боевики группировки "Аль-Исламад-Туркестани" причастны к подрыву турецкого патруля в Идлибской зоне деэскалации, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

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К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России). Об этом заявили в Центре по примирению враждующих сторон российского Минобороны.

Минобороны назвало виновных в подрыве военного патруля Турции в Идлибе

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