Армия и оружие
Lenta.ruМинобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Кадры космической разведки опубликованы в Facebook. В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
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Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Космос
Срок первого пуска «водородной» ракеты «Ангара-А5В» пока не определен
Срок первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью пока не определен, так как до сих пор не сформированы требования к облику ракеты, сообщил РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.
РИА Новости вчера в 20:03
Культура
Rolling Stone назвал самый страшный сериал в истории
News.ru вчера в 10:53
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
РБК 02:00
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 17:56
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Происшествия
Мумифицированное тело испанской женщины пролежало 15 лет в ванной
Мумифицированное тело пожилой женщины пролежало в ванной 15 лет, пока его не обнаружил пожарный.
VSE42.RU вчера в 23:53
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 24 октября в 05:58
Политика
Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет
Списание долгов дает нам возможность активней работать в Африке.
Комсомольская правда вчера в 15:43
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»
"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
Авто
В России подорожал Nissan Murano
ГЛАС.RU 01:57
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»
Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Радио Sputnik 03:13
Политика
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости 24 октября в 21:05
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса, которые опозорились в Инстаграме
SM News 23 октября в 09:44
Наука
Ученые обнаружили вещество, способное замедлить старение
Французские ученые нашли вещество, которое может отсрочить процессы старения организмы.
Рамблер 24 октября в 02:18
Хоккей
Кузнецов назван второй звездой игрового дня в НХЛ
Главной звездой игрового дня назван голкипер «Баффало Сэйбрз» Линус Улльмарк, отразивший 41 бросок в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:0).
RT на русском 03:35
Гаджеты
Благодаря Google увеличивается спрос на Android 10
Project Treble от Google появилась в 2017 году с целью ускорения выхода обновлений Android.
Anonsens 24 октября в 15:59
Культура
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Общество
Журналист бросил бутылку в Макгрегора за оскорбление дагестанцев
Приезд Конора Макгрегора в Россию не обошелся без скандалов и неприятностей для самого спортсмена.
РИА Дагестан 02:45
Здоровье
Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 24 октября в 06:47
Футбол
Владимир Пономарев: Бабаев признал ошибку с трансфером Гогуа
Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев поделился мнением о защитнике армейцев Седрике Гогуа.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:55
Футбол
«Монако» обыграл «Нант» с передачей Головина
Автором единственного во встрече мяча стал тунисский форвард «Монако» Виссам Бен-Йеддер, который забил его на 22-й минуте с подачи российского полузащитника Александра Головина.
REGNUM 00:24
Шоу-бизнес
Подарок Киркорова спас детей Галкина от папарацци
Стоит отметить, что карета является подарком близкого друга семьи Пугачевой и Галкина – Филиппа Киркорова.
Дни.ру вчера в 10:53
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 13:01