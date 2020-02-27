Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Клишас: Все поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно Все поправки в Конституцию вступят в силу одновременно в случае их одобрения гражданами России, заявил журналистам сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Основной закон.

Здоровье В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.

Авто Появились первые фото обновленного Lada Largus В начале февраля «Автоновости дня» сообщали о том, что «АвтоВАЗ» выпустил первую пробную партию обновленного LADA Largus с индексом FL (Facelift).

Здоровье Рябков: конференцию в Катаре по проблематике ядерных рисков перенесли из-за коронавируса Очередная Пагуошская конференция по проблематике региональных конфликтов и ядерных рисков, которая должна была пройти в Дохе в начале марта, перенесена на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса.

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Политика Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Общество Какие изменения ждут россиян после 1 марта Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.

Теннис Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В 1/4 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Хачанов сразится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Филиппом Кольщрайбером.

Общество В Эстонии выявили первого заболевшего коронавирусом Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Эстонии зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции Covid-19.

Футбол «Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионов Если вы на 100% уверены в успехе "Манчестер Сити" - вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала "Реал" - "Аякс", освежите в воспоминаниях три победы "галактикос" в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.