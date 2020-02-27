Армия и оружие
Газета.RuМинобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика
Клишас: Все поправки в Конституцию вступят в силу одномоментно
Все поправки в Конституцию вступят в силу одновременно в случае их одобрения гражданами России, заявил журналистам сенатор Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в Основной закон.
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Назван представитель России на «Евровидении-2020»
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Российский боец ММА Мовсар Евлоев попал в ДТП в Таиланде
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В 2020 году возрождённым телефоном станет Nokia 5310 XpressMusic
В этом году тоже ожидается одна из возрожденных легенд, и судя по всему это будет Nokia 5310 XpressMusic.
Здоровье
В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии
Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
Политика
Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова
Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
В начале февраля «Автоновости дня» сообщали о том, что «АвтоВАЗ» выпустил первую пробную партию обновленного LADA Largus с индексом FL (Facelift).
Здоровье
Рябков: конференцию в Катаре по проблематике ядерных рисков перенесли из-за коронавируса
Очередная Пагуошская конференция по проблематике региональных конфликтов и ядерных рисков, которая должна была пройти в Дохе в начале марта, перенесена на более поздний срок из-за ситуации с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии своей программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Политика
На сайте президента Украины нашли ошибки в биографии Зеленского
Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года.
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
Бывший замглавы Росгвардии в Самаре получил 12 лет за взятку
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Киберспорт
GpK~ вернулся в основной состав Gambit Esports
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
Теннис
Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0. В 1/4 финала турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Хачанов сразится либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем Филиппом Кольщрайбером.
Авто
В России с 1 марта заработает новый ГОСТ для раритетных автомобилей
Новый ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов, утвержденный Росстандартом в конце ноября 2019 года, вступит в силу 1 марта.
Общество
В Эстонии выявили первого заболевшего коронавирусом
Как стало известно в четверг, 27 февраля, в Эстонии зарегистрировали первый случай коронавирусной инфекции Covid-19.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Футбол
«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Реалом» в Лиге чемпионов
Если вы на 100% уверены в успехе "Манчестер Сити" - вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала "Реал" - "Аякс", освежите в воспоминаниях три победы "галактикос" в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.
Политика
Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.