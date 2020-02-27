Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

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