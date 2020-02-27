Армия и оружие
Газета.RuМинобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Армия и оружие
Российский Су-34 и МиГ-23 ВВС Сирии отразили удары террористов
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В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
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На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) разыграны медали в суперспринте у женщин.
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Недорогой телефон Nokia TA-1212 показался на изображениях
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
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Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
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Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
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Титульным спонсором РПЛ стал Тинькофф-банк
"Тинькофф банк" подписал спонсорский контракт с Российской Премьер-Лигой, став ее титульным спонсором.
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Найден новый российский полковник-миллиардер
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Политика
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Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
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Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
Шоу-бизнес
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Экономика
Глава Хакасии назвал сроки выплаты зарплаты бюджетникам
Сегодня, 27 февраля, глава Хакасии Валентин Коновалов начал заседание правительства с важной темы - бюджетного кредита в размере 1 млрд 755 млн рублей.
Общество
Роскачество нашло следы пестицидов в блинной муке пяти торговых марок
Эксперты Роскачества в преддверии масленицы исследовали 13 торговых марок мучной смеси для приготовления блинов и блинчиков и обнаружили, что в пяти из них есть следы пестицидов.
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Общество
У украинки в Италии диагностировали коронавирус
Как сообщалось, число случаев заражения коронавирусом в Италии в среду вечером выросло до 400 человек.
Общество
В Эстонии выявлен первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения китайским коронавирусом, сообщил министр социальных дел Танель Кийк.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
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Истории россиянок, которые победили рак груди. Они пережили страх, стыд и предательство близких
Ежегодно в России выявляется около 55 тысяч случаев рака груди.
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Никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что попытки украсть Победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, но это невозможно: никто не забудет, чей флаг развевался над Рейхстагом.
Теннис
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Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Об этом она сообщила сама в письме для журнала Vanity Fair.
Общество
Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей
С 1 марта в России вводится ограничение на авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения в стране коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Число погибших при столкновениях в Нью-Дели превысило 20
По его данным, ранения получили более 200 человек, среди пострадавших есть дети. Ранее сообщалось о 20 погибших и 150 раненых.
Армия и оружие
Спецназ и танки: 58-я бригада ВСУ готовит прорыв — сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Политика
Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом
Теоретически элиты могут его свергнуть, но это скорее произойдёт в случае реализации катастрофического сценария — например, когда Лукашенко испортит отношения с РФ настолько, что в результате разрыва экономических связей в Белоруссии обрушится экономика.
Политика
В ГД внесли поправку о проведении голосования по Конституции 22 апреля
Парламентарии внесли в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поправку о закреплении в статье 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдёт 22 апреля с 8 до 20 часов по местному времени, день будет нерабочим.