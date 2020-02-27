Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Минобороны опубликовало кадры работы Сил специальных операций

РИА Новости03:16

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Известия01:22

Работу российского спецназа в реальных условиях показали на видео

Lenta.ruвчера в 16:19

Боевые операции: Минобороны показало работу спецназа ко Дню ССО

РЕН ТВвчера в 21:53

Минобороны РФ опубликовало видео работы ССО во время операций

ТК Звездавчера в 16:46

Минобороны показало уникальные кадры работы спецназа

Телеканал 360°вчера в 16:29

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

ТАССвчера в 22:37
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Общество

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
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По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
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В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета 25 февраля в 19:20
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В Испании состоялась официальная премьера нового флагманского смартфона Huawei P40 Lite.
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Политика

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

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В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
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Политика

США угрожают Сербии санкциями из-за покупки вооружения у России

Собеседник агентства ТАСС из Госдепартамента Соединенных Штатов рассказал, что Сербия предупреждена о возможном наложении рестрикций, если продолжит закупать у России вооружение.
Городовой 00:55
Экономика

Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

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По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Политика

Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Городовой вчера в 05:46
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Газета.Ru 00:52
Общество

Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей

Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Столото».
YA62.ru 01:30
Общество

В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 23:34
Кино

Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»

Культуромания 02:24
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

ИнфоСМИ вчера в 03:26
Футбол

В матче с «Лионом» Роналду впервые в 2020 году не забил

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в 2020 году ушел с поля без забитого мяча.
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Биатлон

На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты

В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
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В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне

Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
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Политика

Путин признался, что не пользуется смартфонами

Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает трудностей с мобильными телефонами и прочими современными гаджетами, поскольку попросту ими не пользуется.
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Происшествия

Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом

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РИА Новости 02:55
Спорт

Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х

Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
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Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Экономика

СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года

Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, в котором предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.
РБК 03:17
Политика

Клишас рассказал, когда вступят в силу поправки в Конституцию РФ

Напомним, что изменения Конституции были анонсированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию в середине января текущего года.
ПолитРоссия 02:39
Здоровье

В России вступают в силу нормы Международной организации труда

С 27 февраля в России становятся обязательными стандарты Конвенции № 102 Международной организации труда "О минимальных нормах социального обеспечения", сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 23:23
Фигурное катание

Туктамышева подтвердила расставание с Лазукиным: «Мое сердце свободно»

Sport24.ru 02:37
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