Армия и оружие
Газета.RuМинобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций
Минобороны России опубликовало кадры ликвидации боевиков бойцами Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
Политика
Путин назвал два возможных пути предотвращения «утечки мозгов»
По мнению президента, есть два пути предотвращения эмиграции специалистов: либо «закрывать» страну по опыту СССР, либо же создавать достойные условия для труда и хорошо платить.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Гаджеты
Смартфон Huawei P40 Lite без Google появился в Испании
В Испании состоялась официальная премьера нового флагманского смартфона Huawei P40 Lite.
Политика
Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились
Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Политика
США угрожают Сербии санкциями из-за покупки вооружения у России
Собеседник агентства ТАСС из Госдепартамента Соединенных Штатов рассказал, что Сербия предупреждена о возможном наложении рестрикций, если продолжит закупать у России вооружение.
Экономика
Минприроды доработало проект по утилизации упаковки и товаров
Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и внесло ее в правительство во вторник, 25 февраля.
Политика
Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Политика
Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.
Общество
Водитель из Екатеринбурга забрал выигранные в лотерею 500 млн рублей
Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщает со ссылкой на пресс-службу «Столото».
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Кино
Стивен Спилберг отказался снимать «Индиану Джонса 5»
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Политика
Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах
Футбол
В матче с «Лионом» Роналду впервые в 2020 году не забил
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в 2020 году ушел с поля без забитого мяча.
Биатлон
На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты
В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне
Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Политика
Путин признался, что не пользуется смартфонами
Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает трудностей с мобильными телефонами и прочими современными гаджетами, поскольку попросту ими не пользуется.
Происшествия
Суд оправдал бездомного по делу об убийстве пожилой пары под Саратовом
Саратовский областной суд оправдал бездомного жителя Воронежской области, которого обвиняли в убийстве пожилой супружеской пары, сообщила в четверг пресс-служба суда.
Спорт
Forbes назвал Шарапову самой высокооплачиваемой спортсменкой РФ 2010-х
Победительница пяти турниров серии Большого шлема теннисистка Мария Шарапова, объявившая в среду о завершении профессиональной карьеры, возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х годов по версии Forbes, сообщается на сайте издания.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Экономика
СМИ узнали два сценария транспортной стратегии России до 2036 года
Транспортная стратегия России до 2036 года предполагает два сценария развития: базовый, в котором предусмотрены миллиардные вложения в развитие автодорог и рост мобильности населения, и консервативный, при котором текущие тенденции развития транспортной системы сохранятся.
Политика
Клишас рассказал, когда вступят в силу поправки в Конституцию РФ
Напомним, что изменения Конституции были анонсированы президентом России Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию в середине января текущего года.
Здоровье
В России вступают в силу нормы Международной организации труда
С 27 февраля в России становятся обязательными стандарты Конвенции № 102 Международной организации труда "О минимальных нормах социального обеспечения", сообщает ОТР.