Армия и оружие

Национальная служба новостейНациональная служба новостейМинобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

В военном ведомстве пояснили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства.
Читать в источнике
Комментировать283
Игорь Конашенков
Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США.
— Игорь Конашенков, российский военныйПолитРоссия 06:15

Подробнее о событии

Минобороны России обвинило США в участии в контрабанде сирийской нефти

Коммерсантъ03:59

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Известия03:54

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Lenta.ru03:19

Минобороны России обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

ТАСС03:30

Минобороны обвинило США в контрабанде нефти из Сирии

РБК03:16

Минобороны РФ назвало цели сохранения военной группировки США в Сирии

RT на русском03:46

В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти

РИА Новости03:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:14, Вашингтон
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 24 октября в 14:14
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru вчера в 15:51
Общество

Вернувшаяся в Россию Бутина поблагодарила всех за поддержку

РБК 06:09
Общество

Участник «Голоса» объяснил отказ пожимать руку Сюткину

Участник вокального шоу «Голос» на Первом канале Даниил Королев не пожал руку российскому певцу Валерию Сюткину, потому что переволновался.
Lenta.ru 07:55
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Кино

Создателю «Чернобыля» поручат перезапуск «Пиратов Карибского моря»

Компания Walt Disney не оставляет надежду на перезапуск популярной франшизы "Пираты Карибского моря", основанной на аттракционе в тематических парках развлечений.
Kinonews.ru 05:05
Общество

Умер работавший с ансамблем «Песняры» композитор Олег Молчан

Белорусский композитор Олег Молчан, работавший с ансамблем «Песняры», умер в возрасте 54 лет.
РБК 07:51
Культура

Самым страшным сериалом в истории признан «Твин Пикс»

Пятый канал 01:28
Общество

Норвежская авиакомпания закупит 40 самолетов SSJ-100

Би-порт вчера в 04:52
Хоккей

Канадский хоккеист: жизнь в России была адом, но платили хорошо

Впечатления о российском этапе своей спортивной карьеры рассказал канадский хоккеист Брент Сопел 24 октября в беседе на североамериканском подкасте Spittin Chiclets.
Красная весна 03:11
Политика

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

Гендиректор МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации "Союз виноградарей и виноделов России" вместо бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Интерфакс 04:09
Политика

В Госдуме ответили на позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина не согласна на компромисс относительно возвращения России в ПАСЕ.
Газета.Ru 05:52
Происшествия

В Уфе насильник надругался над чиновницей в подъезде

Отмечается, что мужчина совершил в отношении женщины развратные действия сексуального характера, после чего убежал.
Life.ru 05:28
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
RT на русском 00:15
Общество

Выбрана победительница конкурса красоты «Мисс Земля-2019»

Победителем конкурса красоты "Мисс Земля-2019" стала представительница Пуэрто-Рико Нелли Пиментел.
Газета.Ru 07:42
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Политика

Зеленский приехал на позиции националистов в районе участка разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу приехал в Донбасс на позиции националистов, которые находятся в районе разведения сил и средств у Золотого.
ТАСС 07:27
Армия и оружие

Российские подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Экипажи атомных подводных лодок «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в Норвежском море.
Коммерсантъ 08:06
Армия и оружие

ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

РИА Новости 03:35
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания вчера в 14:08
Общество

Врачи назвали пять продуктов, которые чаще всего вызывают болезни

Российская газета 01:20
Армия и оружие

Колонна американских военных вернулась в Сирию из Ирака

Газета.Ru 06:49
Армия и оружие

США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область

Если польским и американским военных удастся уничтожить российскую военную технику в Калининградской области, силы НАТО смогут "эффективно действовать в регионе" и поддерживать оборону Эстонии, Латвии и Литвы.
Pravda.Ru 05:37
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова воссоединилась со своим экс-возлюбленным Pharaoh

Алеся Кафельникова воссоединилась с экс-возлюбленным Pharaoh Вчера же Алеся Кафельникова на людях появилась со своим экс-возлюбленным, а также дала понять, что у нее с Голубиным вновь вспыхнул бурный роман.
Вокруг ТВ 04:50
Происшествия

Люди пострадали при взрыве сейфа в квартире в Новокузнецке

Два человека пострадали при взрыве сейфа в квартире в городе Новокузнецке.
REGNUM 07:08
Футбол

Тедеско рассказал, как отреагирует, если «Спартак» не усилит состав

Доменико Тедеско, недавно возглавивший московский "Спартак" поделился мнением о качестве состава "красно-белых".
Bobsoccer 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное