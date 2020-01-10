Армия и оружие
Газета.RuМинобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о вызвавшем вспышку пневмонии в Китае вирусе
9 января Центральное телевидение КНР сообщило, что причиной заболевания пневмонией стал новый вид коронавируса.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Трамп огорчен решением принца Гарри и Меган Маркл об их статусе
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ, сообщает газета «Известия».
Энергетика
Лукашенко счел российскую нефть слишком дорогой
В четверг, 9 января, на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Москва собирается поставлять нефть в республику по ценам выше мировых, пишет NEWS.ru.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла Android 10
Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Шоу-бизнес
Бузова привезла жениха в самый дорогой отель на Пхукете
После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом с детьми в Пермском крае
В Пермском крае столкнулись грузовая фура, четыре автомобиля и пассажирский автобус, перевозивший подростковую спортивную команду, — по предварительным данным, пострадали десять человек, в том числе четверо детей, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
AP: власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев
Губернатор Техаса Грег Эбботт уведомил Госдепартамент США о том, что штат с этого года прекращает расселять на своей территории беженцев из других стран.
Политика
Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Совет безопасности ООН проголосовал в поддержку резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии.
Здоровье
Гастроэнтеролог рассказал, как избежать рака желудка
Космос
Российский выход в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
Политика
Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин выступит c посланием Федеральному Собранию 15 января. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.
Авто
Цены на автомобили подскочили в России
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Армия и оружие
На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца
По информации ведомства, в 2014 году мужчина служил в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе и с конца августа того года охранял место крушения самолета, а также продавал обломки и личные вещи погибших за 500 – 1500 руб. Задержанного передали Национальной полиции.
Авто
Ravon привезет в Россию новый бюджетный автомобиль
Узбекский автопроизводитель Ravon планирует вывести на российский рынок новую бюджетную модель. Об этом 9 января сообщает Motor.
Авто
Hongqi представила конкурента Mercedes S-Class в лице Hongqi H9
Hongqi H9 показали только в самой роскошной версии с раздельными задними креслами.
Спорт
Российские конькобежцы выиграли золото ЧЕ в командном спринте
Армия и оружие
На Украине заявили, что у России нет надводного флота
«В России вообще нет надводного флота», — заявил политик.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Культура
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".