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Газета.RuМинобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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После отдыха в Куршевеле Ольга Бузова вместе с возлюбленным Давидом Манукяном отправилась в Таиланд.
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Жиру согласовал контракт с «Интером»
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Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Супруга принца Гарри уже вернулась в Канаду, где оставила своего восьмимесячного сына Арчи.
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В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
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Сотрудник Boeing назвал самолет 737 MAХ «спроектированным клоунами»
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающейся разработки самолета 737 MAX, в том числе, переписку между сотрудниками корпорации.
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Трамп не исключил присвоения сирийской нефти
США могут присвоить сирийскую нефть, которую сейчас «охраняют», заявил американский президент Дональд Трамп.
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Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
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