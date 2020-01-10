Армия и оружие
Газета.RuМинобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Политика
Власти Абхазии опротестуют решение суда по итогам выборов президента
Власти Абхазии не согласны с решением Верховного суда, который отменил итоги выборов президента, и намерены его опротестовать.
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Экономика
В РФ начинают действовать новые налоговые льготы для граждан
В 2020 году в России начинает действовать налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость 600 кв. м (шести соток) по одному земельному участку для предпенсионеров.
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Юлия Высоцкая показала голый торс 82-летнего супруга
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала своего супруга с голым торсом, опубликовав в Instagram совместную фотографию с отдыха.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Происшествия
В Мексике школьник застрелил учительницу и покончил с собой
Устроивший стрельбу в школе имени Сервантеса в городе Торреон в штате Коауила на севере Мексики ребенок убил учительницу и покончил с собой.
Баскетбол
ЦСКА в гостях победил «Баварию» в матче баскетбольной Евролиги
Российский ЦСКА в матче 18-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги переиграл немецкую "Баварию" (Мюнхен) со счетом 84:77.
Биатлон
Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира
Общество
Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению
Дочь экс-президента Анголы, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению.
Политика
Захарова раскритиковала резолюцию Польши о Второй мировой
Политика
Козак прокомментировал договорённости с Украиной по газу
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что российская сторона не видит признаков того, что Киев планирует нарушить достигнутые между Россией и Украиной договорённости по транзиту газа.
Космос
Космический зонд Lucy впервые изучит спутник троянского астероида
Браун отмечает, что эти планы в ближайшее время могут несколько поменяться из-за открытия небольшого спутника – диаметром в километр – у первой цели Lucy, 64-километрового астероида Эврибат.
Политика
Экс-депутата Рады возмутили «людоедские» консервы на Украине
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране продуктов питания с провокационными названиями, которые разжигают ненависть к жителям Донбасса.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс», превзойдя достижение Гретцки
Кино
СМИ: Disney с помощью игры запустит новую эпоху «Звёздных войн» в 2021 году
Сразу два авторитетных источника — Making Star Wars и Ziro — сообщают, что в этом году Disney готовится представить новую эпоху «Звёздных войн», которая пока носит рабочее название «Люминос» (Project Luminous).
Футбол
Роман Пилипчук возглавил «Спартак-2»
Как сообщает Sport24, 52-летний Роман Пилипчук возглавил «Спартак – 2». Пилипчук работал ассистентом главного тренера «Спартака» с июня 2016 по май 2018 года.
Армия и оружие
СМИ узнали о неудачной операции США против еще одного командира КСИР
3 января американские ВВС нанесли удар близ аэропорта Багдада, в ходе которого был ликвидирован глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Происшествия
В Москве машина скорой помощи столкнулась с двумя автомобилями
Машина скорой помощи столкнулась с автомобилями Jaguar и Mercedes на северо-востоке Москвы, в аварии травмы получил один человек.
Общество
Первая российская лотерейная миллиардерша изменила имя в соцсети
Победительница новогодней лотереи Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей, скрыла свою страницу в социальной сети "Одноклассники" и изменила фамилию и фото.
Гаджеты
Топ-менеджер Xiaomi раскрыл цену и дату анонса Xiaomi Mi 10
В сообщении представителя бренда было указано, что смартфон Xiaomi Mi 10 предложат по цене не более 505 долларов, однако эта стоимость будет актуальна для китайского рынка.
Футбол
Тренер «Малаги» о видео с пенисом: «Я жертва этой истории. Такие ситуации часто приводят к суициду»
Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес дель Амо высказался по поводу скандальной истории с его участием.
Авто
Водители допускают пять ошибок при заправке
Эксперты «Российской газеты» назвали пять ошибок, которые чаще всего совершают водители при заправке своих автомобилей.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Наука
Золото новой формы было создано из пластика
Происшествия
В мурманской больнице операцию по ампутации ноги доверили студентам
Следственные органы Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении врача-хирурга одной из больниц, который доверил студентам четвертого курса проведение операции по ампутации конечности.