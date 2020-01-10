Армия и оружие
Газета.RuМинобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Происшествия
Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве
Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Политика
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Происшествия
В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса
В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Космос
На космодроме Восточный началась сборка «Союз-2.1б»
Сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» начали на космодроме Восточный в Амурской области.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Политика
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
Общество
Умер правивший 50 лет Оманом султан
Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
Экономика
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Происшествия
Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно
Экс-замначальника Военной академии Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Чварков на три года лишен свободы за особо крупное мошенничество.
Авто
Новую машину зарегистрирует в ГАИ дилер
Если дилер соответствует этим требованиям и предоставляет такую услугу, то покупателю машины остается только заплатить за машину и получить ее потом "под ключ" с документами и регистрационными знаками.
Здоровье
Кардиолог назвал провоцирующие рак и болезни сердца продукты
Кардиолог из Египта Джамала Шаабана озвучил продукты, потребление которых приведет к развитию рака и болезней сердца, передает МедикФорум.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Здоровье
Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь
Кстати Главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал о двух причинах острых отравлений алкоголем в праздничный период.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Культура
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Финансы
Рубль удерживает завоеванные позиции
Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
Политика
Экс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями.
Политика
СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Общество
В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России
Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Армия и оружие
В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем
На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).