Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Происшествия Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.

Происшествия Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.

Политика США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.

Общество Умер правивший 50 лет Оманом султан Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.

Происшествия Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно Экс-замначальника Военной академии Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Чварков на три года лишен свободы за особо крупное мошенничество.

Авто Новую машину зарегистрирует в ГАИ дилер Если дилер соответствует этим требованиям и предоставляет такую услугу, то покупателю машины остается только заплатить за машину и получить ее потом "под ключ" с документами и регистрационными знаками.

Авто ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».

Здоровье Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь Кстати Главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал о двух причинах острых отравлений алкоголем в праздничный период.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

Культура Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы» Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".

Политика Экс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями.