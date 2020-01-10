Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Читать в источнике
Комментировать840

Подробнее о событии

Военные корабли России и США по некоторым данным сблизились до опасно близкого расстояния в Аравийском море

Эхо Москвы22:03

Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео

РИА Новости18:46

Минобороны опровергло опасное сближение корабля ВМФ с эсминцем США в Аравийском море

ТАСС12:36

Опубликовано видео сближения кораблей России и США в Аравийском море

ТК Звезда15:10

Появилось видео сближения кораблей России и США в Аравийском море

РБК14:21

Появилось видео опасного сближения российского корабля с эсминцем США

Lenta.ru17:08

Корабли США и России опасно сблизились в Аравийском море

Интерфакс11:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru 09:48
Политика

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Коммерсантъ 22:59
Происшествия

Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником

Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Вести.Ru вчера в 02:45
Игры

В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV незадолго до 12-летия убрали из продажи в Steam.
Игромания.ру 15:11
Общество

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

Российская газета 07:00
Происшествия

В КНР один человек скончался от нового типа коронавируса

В китайском городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
RT на русском 22:54
Космос

На космодроме Восточный началась сборка «Союз-2.1б»

Сборку ракеты-носителя «Союз-2.1б» начали на космодроме Восточный в Амурской области.
Телеканал 360° 21:44
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
RT на русском 14:50
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости 18:33
Общество

Умер правивший 50 лет Оманом султан

Кабус Бен Саид правил Оманом с 1970 года. К власти он пришел в результате переворота, свергнув своего отца Саида Бен Таймура.
РБК 19:31
Экономика

Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении налога на транзит нефти, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
РИА Новости 11:13
Происшествия

В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине

Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Известия 17:58
Происшествия

Генерал-лейтенант Чварков получил три года условно

Экс-замначальника Военной академии Генштаба российских вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Чварков на три года лишен свободы за особо крупное мошенничество.
Вести.Ru 07:30
Авто

Новую машину зарегистрирует в ГАИ дилер

Если дилер соответствует этим требованиям и предоставляет такую услугу, то покупателю машины остается только заплатить за машину и получить ее потом "под ключ" с документами и регистрационными знаками.
Российская газета 08 января в 10:06
Здоровье

Кардиолог назвал провоцирующие рак и болезни сердца продукты

Кардиолог из Египта Джамала Шаабана озвучил продукты, потребление которых приведет к развитию рака и болезней сердца, передает МедикФорум.
Слово и Дело 22:56
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Тарантас Ньюс 09:04
Политика

Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента

Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
RT на русском 13:53
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Шоу-бизнес

Операцию на колене перенес Юрий Антонов

ГЛАС.RU вчера в 15:29
Здоровье

Нарколог прокомментировал правдивость поговорок про алкоголь

Кстати Главный внештатный токсиколог министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Чекмарев рассказал о двух причинах острых отравлений алкоголем в праздничный период.
Российская газета 21:00
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru 05:16
Культура

Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
РИА Новости 16:59
Финансы

Рубль удерживает завоеванные позиции

Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
REGNUM 00:12
Общество

Авиарейсы из Крыма в Армению планируют запустить к лету

Life.ru 02:35
Политика

Экс-депутат Рады осудил продажу «людоедских» консервов

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко высказался о продаже на территории страны консервов с провокационными "людоедскими" названиями.
Газета.Ru 16:19
Политика

СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране

Пятый канал вчера в 04:05
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни

Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми.
Lenta.ru 09:30
Общество

В Росгидромете объяснили аномально теплую погоду в России

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, почему на большей части территории России установилась аномально теплая погода.
РИА Новости 00:42
Политика

Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Утро.ru 12:06
Армия и оружие

В Тихом океане появятся спецчасти США для борьбы с Россией и Китаем

На островах Тихого океана появятся новые американские подразделения, оснащенные высокоточным и дальнобойным оружием (например, гиперзвуковыми ракетами).
KM.ru 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное