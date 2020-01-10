Армия и оружие
Газета.RuМинобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Музыка
Участник BTS представил клип на трек Shadow
Участник группы BTS рэпер Мин Юнги (Sugar) опубликовал на YouTube клип на трек Shadow, который вошел в новый альбом K-pop коллектива Map of the soul: 7.
Происшествия
Пристайко заявил, что Киев выясняет причины задержки вылета украинского Boeing из Тегерана
Украинская сторона не сбрасывает со счетов версию взрывного устройства на борту разбившегося в Тегеране самолета Boeing 737 и уточняет причину задержки вылета этого самолета из аэропорта Тегерана.
Происшествия
Неизвестный в Подмосковье расстрелял мужчину из травматического оружия
Мужчина был убит неизвестным злоумышленником из травматического оружия в одном из дачных посёлков в Подмосковье.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»
Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
Как стало известно Today News Ufa из результатов, опубликованных в журнале European Journal of Preventive Cardiology люди регулярно пьющие зеленый чай меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Шоу-бизнес
От блога Заворотнюк массово отписываются пользователи
Позже близкие актрисы решили создать аккаунт в социальных сетях.
Футбол
Наставник «Малаги» прокомментировал откровенное видео со своим участием
Главный тренер «Малаги» Виктор Санчес сообщил, что стал жертвой вымогателей, которые выложили в социальные сети пикантное видео с участием специалиста.
Политика
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
Политика
США ужесточили санкции против Ирана
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что санкции Соединенных Штатов против Ирана уже вступили в силу после ракетного удара по американским военным базам на территории исламской республики.
Политика
Хаджимба обсудил ситуацию в Абхазии с Нургалиевым
Состоялась встреча президента Абхазии Рауля Хаджимбы и заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева.
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против ещё одного иранского военного
Газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что военные США провели в Йемене операцию против одного из командиров подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Абдоля Резы Шахлая, которая закончилась неудачей.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
В Индии «разгромили» двигатели Су-57
Ранее журнал The National Interest предположил, что Индия скорее купит американские F-35, чем вернется к идее приобретения Су-57.
Авто
Sony представила собственный автомобиль
Дебют концепта Sony Vision-S состоялся на выставке Consumer Electronics Show и стал большим сюрпризом, поскольку бренд до сих пор не проявлял интереса к созданию собственных автомобилей.
Авто
Ravon пообещал выпустить конкурента Lada
Узбекская компания «Узавтосаноат», которая выпускает автомобили General Motors под брендом Ravon, планирует в ближайшее время представить абсолютно новый седан, который сможет потеснить Lada на рынках бывшего Советского Союза.
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Хищные птицы»
Культура
Работа телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена
Вслед за телепередачей «Сам себе режиссёр» руководство ВГТРК приняло решение о приостановке двух других долгожителей ТВ — телепрограмм «Смехопанорама» и «Утренняя звезда».
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала новорождённую дочь
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала фото грудной дочери.
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Последняя запись погибшей украинской стюардессы растрогала Сеть
Последняя запись в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в катастрофе Boeing 737, растрогала Сеть.
Наука
Опробована протонная терапия, способная вылечить рак за доли секунды
Политика
Меркель встретится с Путиным 11 января
Канцлер ФРГ Ангела Меркель встретится с Путиным в субботу, 11 января. Об этом сообщает немецкое посольство в Москве, передает ТАСС.
Футбол
Испанские фанаты вновь обвинили украинского футболиста в нацизме
Стали известны новые случаи оскорбительных скандирований в адрес украинского футболиста Романа Зозули, выступающего за испанский "Альбасете", сообщается на официальном сайте Примеры.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.