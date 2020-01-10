Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

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