Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuМинобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
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Опубликовано видео сближения кораблей России и США в Аравийском море

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