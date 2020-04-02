с чего всё началось

Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Культура Слепаков написал песню про коронавирус Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.

Экономика Курс доллара упал ниже 78 рублей Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 78 руб. на фоне обращения президента России Владимира Путина и продления режима нерабочей недели до 30 апреля, свидетельствуют биржевые данные.

Общество Вирусолог назвал условие для снижения распространения коронавируса в России По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3 548 человек.

Общество В Петербурге сохранят все ограничения до 30 апреля Губернатор Петербурга Александр Беглов не стал ужесточать меры по борьбе с коронавирусом и продлил уже принятые меры до 30 апреля после послания президента РФ Владимира Путина.

Политика США оплатили половину доставленной из России медпомощи Половину стоимости гуманитарного груза из России для США оплатил Российский фонд прямых инвестиций, вторая половина была оплачена американской стороной.

Происшествия Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Красовскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

Общество Генпрокуратура попросила наказать «Эхо Москвы» за фейк о коронавирусе Реакция Венедиктова Сайт "Эхо Москвы в Оренбурге" не имеет никакого отношения к радиостанции "Эхо Москвы", а материал, который Генпрокуратура РФ посчитала фейковым, еще в среду был удален, хотя в нем и не упоминался коронавирус, заявил "Интерфаксу" в четверг главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.