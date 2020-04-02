Коронавирус
РИА НовостиМинобороны обвинило газету La Stampa в русофобии
Минобороны России сочло публикацию в итальянской газете La Stampa о бесполезности российской помощи Италии "низкопробными русофобскими фейками", заявил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
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с чего всё началось
"Прикрываясь идеалами свободы слова и плюрализма мнений, La Stampa в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны, ссылаясь на некие "мнения" анонимных "высокопоставленных" источников", - приводятся слова Конашенкова на странице Минобороны в Facebook.РИА Новости11:03
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