Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
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ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».В источнике
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Американцы заблокировали российский патруль: Зачем США устраивают провокации на дорогах Сирии
Комсомольская правда04:17