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Ведомости
Ведомости

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Минобороны отреагировали на инцидент с военными из России и США в Сирии

Lenta.ru04:10
ТАСС

Минобороны прокомментировало инцидент с военными России и США в Сирии

ТАСС03:36
RT на русском

В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии

RT на русском03:20
Интерфакс

Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии

Интерфакс03:30
Rusvesna.su

СРОЧНО: Минобороны жёстко ответило Пентагону на обвинения в ранении военных США русскими бойцами

Rusvesna.su03:29
РИА Новости

Минобороны ответило на обвинения США по поводу ДТП с военными в Сирии

РИА Новости05:35
Комсомольская правда

Американцы заблокировали российский патруль: Зачем США устраивают провокации на дорогах Сирии

Комсомольская правда04:17

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Устроившего стрельбу в Крайстчерче приговорили к пожизненному сроку

Австралиец Брентон Таррант, устроивший стрельбу в двух мечетях в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, приговорён к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение.
RT на русском22:31
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Эстонским лихачам предложат вместо штрафа 45 минут стоять на обочине

Депутаты предложили давать в таких случаях водителю выбор: оплатить штраф или выбрать другой законный метод воздействия, например 45-минутную "успокоительную остановку", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
Интерфакс04:47

В Курганской области задержан начальник полиции Каргаполья

Начальник МО МВД России «Каргапольский» подозревается по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
REGNUMвчера в 12:39
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Весна25 августа в 06:17
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Range Rover Evoque получил новый гибридный мотор

Range Rover Evoque Evoque получает новую модель начального уровня: P160 с трехцилиндровым бензиновым двигателем Ingenium 1.5 с технологией мягкого гибрида 48 В. Блок мощностью 160 л.с. и 260 Нм способен разогнать этот переднеприводный Evoque до 100 км/ч за 10,3 секунды.
32CARS.ru05:50
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