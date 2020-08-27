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Ведомости
Ведомости

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».В источнике
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РБК

Минобороны раскрыло детали инцидента между военными России и США в Сирии

РБК14:14
Комсомольская правда

Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента

Комсомольская правда14:21
РИА Новости

В Минобороны рассказали детали инцидента с американскими военными в Сирии

РИА Новости12:57
Интерфакс

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфакс12:54
ТАСС

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАСС12:39
RT на русском

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русском12:49
Газета.Ru

Раскрыты подробности столкновения патрулей США и России в Сирии

Газета.Ru14:07

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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«Зенит» опубликовал информацию по травме Дриусси

"Зенит" опубликовал предварительную информацию по травме своего форварда Себастьяна Дриусси.24-летний нападающий избежал повреждения крестообразной связки, при этом у него выявлено серьезное повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена.В течение недели игроку будет поставлен окончательный диагноз, после чего станут известны точные сроки его восстановления.
Soccer.ru12:04

Киев заявил о готовности предоставить убежище преследуемым белорусам

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что граждане Белоруссии, которых преследует на родине по политическим мотивам, могут рассчитывать на политическое убежище на Украине, сообщает ТАСС.
Газета.Ru10:50
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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СК отказался возбуждать уголовное дело из-за сломанной руки Френкеля

Следственный комитет (СК) не увидел повода для возбуждения уголовного дела по факту сломанной руки корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля во время голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге.
МР7.ру13:28