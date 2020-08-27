Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
МонаВиста
МонаВиста

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В МИнобороны России подчеркнули, что заранее предупредили международную коалицию о прохождении колонны российской военной полиции. Инцидент произошел по вине военных США, которые в очередной раз решили устроить ралли и заблокировать проезд российских военных.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Появились кадры инцидента с российскими и американскими военными в Сирии

РИА Новостивчера в 11:01
Газета.Ru

Появилось видео столкновения патрулей США и России в Сирии

Газета.Ruвчера в 09:58
Интерфакс

Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии

Интерфаксвчера в 03:30
РБК

В Сети появилось видео инцидента с военными России и США в Сирии

РБКвчера в 06:17
ТАСС

Минобороны прокомментировало инцидент с военными России и США в Сирии

ТАССвчера в 03:36
RT на русском

Минобороны оценило инцидент с военными США в Сирии

RT на русскомвчера в 07:15
Lenta.ru

В Минобороны отреагировали на инцидент с военными из России и США в Сирии

Lenta.ruвчера в 04:10

В МГУ разгадали «головоломку» наночастиц оксида плутония

26.08.20 Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ совместно с коллегами из научных институтов Германии, Франции и Швеции исследовали с помощью современных структурных методов наночастицы оксида плутония – одного из радиоактивных элементов.
В МГУ разгадали «головоломку» наночастиц оксида плутония
Портал Поиск26 августа в 05:58

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Выступая на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности, президент отметил, что неустоявшиеся соседи Белоруссии начинают вмешиваться во внутренние дела республики, ведя дипломатическую войну.
Инфоросвчера в 09:26
135

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
228

В США арестован бывший спецназовец армии США, работавший на российскую разведку

Суд округа Вирджинии (США) заключил под стражу бывшего военнослужащего национальной армии 45-летнего Питера Рафаэля Дзибински Деббинса, который якобы передавал секретную информацию сотрудникам российской разведки на протяжении почти 15 лет.
Время МСКвчера в 06:58

В России создан прибор для определения коронавируса в воздухе

Красногорский завод имени Зверева (КМЗ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в России прибор для выявления коронавируса в воздухе, сообщил директор предприятия Александр Новиков.
RT на русскомвчера в 21:10
232

Путин потребовал разобраться с конфликтом вокруг шихана в Башкирии

Президент России Владимир Путин обратил внимание на деятельность Башкирской содовой компании (БСК), к которой в последнее время было внимание в связи с противостоянием с активистами, защищавшими шихан Куштау.
SM News26 августа в 10:44
1,9K