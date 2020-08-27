Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США
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В МИнобороны России подчеркнули, что заранее предупредили международную коалицию о прохождении колонны российской военной полиции. Инцидент произошел по вине военных США, которые в очередной раз решили устроить ралли и заблокировать проезд российских военных.В источнике
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Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии
Интерфаксвчера в 03:30