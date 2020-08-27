Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Минобороны оценило инцидент с военными США в Сирии

RT на русском07:15
РЕН ТВ

Минобороны обвинило США в блокировании российского патруля в Сирии

РЕН ТВ05:50
Комсомольская правда

Американцы заблокировали российский патруль: Зачем США устраивают провокации на дорогах Сирии

Комсомольская правда04:17
ТАСС

Минобороны прокомментировало инцидент с военными России и США в Сирии

ТАСС03:36
Интерфакс

Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии

Интерфакс03:30
РБК

Минобороны обвинило США в блокировании российского патруля в Сирии

РБК03:19
РИА Новости

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

РИА Новости05:35

Россиян призвали не ждать осень вовремя

Осень в 2020 году наступит примерно в середине сентября, так как изменение климата привело к сдвигу сезонов и расхождению с календарем, рассказал радио Sputnik директор программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.
РИА Новости21:02
7

Задержан бывший глава ракетно-космической корпорации «Энергия»

26 августа «Роскосмос» сообщил о проведении следственных действий с бывшим гендиректором РКК «Энергия» Владимиром Солнцевым, напомнив, что трудовые отношения с ним были расторгнуты в мае 2018 года после прихода в госкорпорацию Дмитрия Рогозина в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"», передает «Интерфакс».
Lenta.ru06:26
13

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
37

В США разрешили применение 15-минутного теста на коронавирус

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:36 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут.
REGNUM00:31