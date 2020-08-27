Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
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Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.В источнике
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Американцы заблокировали российский патруль: Зачем США устраивают провокации на дорогах Сирии
Комсомольская правда04:17