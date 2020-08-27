Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии
Смотрите также
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США
В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»
Дима Билан госпитализирован с пневмонией
Месси намерен перейти в «Манчестер Сити» вместе Неймаром
Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши из-за обвинений Минска
Адвокат Ефремова пройдет проверку на полиграфе по делу о мошенничестве
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
В России изменили правила надбавки за классное руководство
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга
Путин оценил текущий уровень цен на нефть
В СМИ нашли сходство между отравлением Навального и бизнесмена Гебрева
Группа из 30 человек напала на здание посольства Ливии в Минске
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии
Начальник Генштаба РФ поговорил с главой Комитета начштабов ВС США
Путин сообщил о создании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального
Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии
МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
«АвтоВАЗ» начал производство новой версии универсала Granta Cross
Лукашенко назвал условие начала переговоров с оппозицией
Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.В источнике
Подробнее о событии
Минобороны РФ: американские военные пытались блокировать российский патруль в Сирии
Комсомольская правда03:12