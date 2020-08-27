Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

Международную коалицию во главе с США в Сирии предупредили заранее о следовании колонны российской военной полиции, заявил в телефонном разговоре с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Миллом начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

Минобороны оценило инцидент с военными США в Сирии

RT на русском07:15
РЕН ТВ

Минобороны обвинило США в блокировании российского патруля в Сирии

РЕН ТВ05:50
Комсомольская правда

Минобороны РФ: американские военные пытались блокировать российский патруль в Сирии

Комсомольская правда03:12
РИА Новости

Минобороны объяснило инцидент между военными России и США в Сирии

РИА Новости05:35
Интерфакс

Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль в Сирии

Интерфакс03:30
РБК

Минобороны обвинило США в блокировании российского патруля в Сирии

РБК03:19
ТАСС

Минобороны прокомментировало инцидент с военными России и США в Сирии

ТАСС03:36

Путин назвал задержание 33 россиян акцией спецслужб Украины и США

История с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США — людей «втёмную использовали», чтобы переместить их на белорусскую территорию, и представили в качестве «возможной ударной силы для раскачивания ситуации», рассказал российский президент Владимир Путин в интервью «Россия 24».
RT на русском07:35
50

В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
49

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
39

Лавров призвал Помпео освободить отбывающих наказание в США россиян

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к госсекретарю США Майку Помпео с призывом освободить отбывающих наказание россиян из гуманитарных соображений, сообщила в четверг, 27 августа, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Известия09:21

Польша отреагировала на план Путина по Белоруссии

«Правительство [Польши] призывает Россию немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларуси под ложным предлогом "восстановления контроля" — враждебного акта, нарушающего международное право и права белорусского народа, который должен самостоятельно решать свою судьбу», — отреагировал Моравецкий.
Lenta.ru09:55
12

Генпрокуратура РФ попросила Charite доказать диагноз Навального

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о правовой помощи по ситуации с доставленным из Омска в коме в берлинскую клинику Charite оппозиционером Алексеем Навальным, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
Интерфакс08:05
907