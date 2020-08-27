Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
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ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».В источнике
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Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента
Комсомольская правда14:21