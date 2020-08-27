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Ведомости
Ведомости

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».В источнике
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РБК

Минобороны раскрыло детали инцидента между военными России и США в Сирии

РБК14:14
Комсомольская правда

Минобороны РФ сообщило о согласовании с США маршрута патруля в Сирии за сутки до инцидента

Комсомольская правда14:21
РИА Новости

В Минобороны рассказали детали инцидента с американскими военными в Сирии

РИА Новости12:57
Интерфакс

Российские военные объяснили ответ на блокировку патруля в Сирии

Интерфакс12:54
ТАСС

В Минобороны заявили, что США согласовали маршрут патруля РФ в Сирии за сутки до инцидента

ТАСС12:39
RT на русском

ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

RT на русском12:49
Газета.Ru

Раскрыты подробности столкновения патрулей США и России в Сирии

Газета.Ru14:07

НХЛ отменит сегодняшние матчи Кубка Стэнли в рамках борьбы с расизмом

Ранее отложить сегодняшние поединки плей-офф потребовал один из руководителей объединения «Альянс хоккейного многообразия», занимающегося борьбой с расизмом в НХЛ, нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн.
РБК спорт14:45

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфакс16:18
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Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
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