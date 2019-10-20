Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruМинобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Читать в источнике
Комментировать712
с чего всё началось

Подводники отстрелялись по неполной программе

Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.
Ведомостивчера в 17:32

Подробнее о событии

Минобороны отреагировало на данные о сбое на испытаниях ядерной триады

Lenta.ru06:12

Минобороны отрицает сбой на учениях, которыми руководил Путин

Коммерсантъ06:23

Минобороны объяснило «нештатную ситуацию» на учениях с участием Путина

Ведомости06:20

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

URA.Ru06:35

Российские военные опровергли сообщения о сбое с ракетой на учении «Гром-2019»

Интерфакс06:21

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

РБК06:11

Адмиралы прокомментировали возможный сбой при пусках на «Громе-2019»

РИА Новости05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Шоу-бизнес

Галкин присоединился к троллингу Гузеевой

Вечерний курьер 08:32
Экономика

Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира.
Ведомости 07:31
Общество

Украинский минкульт извинился за хор Веревки и «Квартал 95»

Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей главой Национального банка Валерией Гонтаревой за выступление хора имени Веревки с актерами из "Квартала 95" - студии, которую основал нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 03:21
Происшествия

Путин дал поручение после прорыва дамб в Красноярском крае

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу обратить особое внимание на нужды людей в связи с прорывом дамб.
Lenta.ru 07:35
Армия и оружие

РБК узнал о еще одном сбое на военных учениях с участием Путина

Во время военных учений «Гром-2019», на которых присутствовал президент Владимир Путин, ракеты «Калибр» взлетели не с первой попытки.
Дождь 09:03
Общество

Роспатент рассказал о самой необычной заявке на патент 2019 года

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент текущего года. Удивительно, но им оказался зимний гаечный ключ.
ФАН 01:21
Армия и оружие

Минобороны России получило полковой комплект С-400

Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском 02:50
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Как сообщали СМИ, в феврале 2012 года депутат Раменского района и генеральный директор местного животноводческого предприятия Татьяна Сидорова пропала из своего коттеджа в Подмосковье вместе с мужем, сыном и сестрой.
РИА Новости 07:07
Политика

В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист

Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Кино

Новая «Малефисента» возглавила российский прокат в выходные

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" возглавил российский прокат, собрав 713,5 миллиона рублей за прошедший уик-энд.
Life.ru вчера в 18:27
Общество

Соловьев попал в книгу рекордов Гиннесса

Газета.Ru 07:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова случайно показала кольцо, похожее на помолвочное

Правдивы ли сплетни, покажет время. Пока что Ольга Бузова переживает за интимную жизнь Тимура Батрутдинова.
Lisa.ru вчера в 10:30
Происшествия

Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении

RT на русском вчера в 08:27
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Гаджеты

Как сохранить зрение при использовании смартфона, рассказали эксперты

Эксперты рассказали, что сохранить зрение при использовании смартфонов, планшетов и компьютеров можно, если не держать смартфон на близком расстоянии.
ГлавУфа 09:03
Фигурное катание

Российская фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при

Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при на турнире Skate America в Лас-Вегасе, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 03:43
Футбол

Бауэр: уровень РПЛ оказался выше, чем я ожидал

Хочется отметить, что уровень российской премьер-лиги выше, чем я ожидал, и выше, чем принято считать в Европе.
Чемпионат 09:09
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Происшествия

В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила

В Крыму 26-летняя девушка выжила после падения с 40-метровой скалы.
РБК 07:31
Происшествия

Медведь убил смотрителя маяка на Камчатке

РБК 09:05
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 01:00
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Спорт

IBU рассмотрит вопрос восстановления СБР в декабре

Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) пройдёт в середине декабря.
RT на русском 07:04
Технологии

В Роскачестве рассказали, что делать, если украли смартфон

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали несколько советов, что делать, если украли смартфон и как уберечь свои персональные данные.
Российская газета 01:00
Здоровье

Организм жителя США начал самостоятельно вырабатывать пиво

У жителя США был диагностирован так называемый «синдром автоброжения», из-за которого организм человека способен самостоятельно вырабатывать алкоголь, сообщили специалисты Университета Ричмонда.
ФАН 06:16
Наука

В РАН объяснили пользу светящегося табака для науки

Говорит Москва вчера в 11:26
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 05:36
Происшествия

В Татарстане учительница заклеивала школьникам рты скотчем

ТАСС 05:09
Хоккей

Ягр: «Хотите долго играть в хоккей? Идите в церковь»

Ягр прошёл через всю площадку в 47 лет и забил роскошный гол.
Sport.ru 03:29
Общество

Минтруд прокомментировал сообщения о массовых сокращениях в России

В Минтруде ответили на публикации в СМИ о грядущих сокращениях в российских компаниях и заявили, что показатели безработицы в следующем году сохранятся на нынешнем уровне.
РИА Новости 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное