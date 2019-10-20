Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны.

с чего всё началось

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Шоу-бизнес Сын Наташи Королевой бросил возлюбленную из-за измены Сын российской певицы Наташи Королевой Архип бросил свою девушку Марию Слугину из-за измены.

Экономика В ФНПР прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в 2020 году Ранее газета "Известия" со ссылкой на исследование Headhunter сообщила, что почти каждая десятая компания планирует провести сокращение персонала в следующем году.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.

Общество Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».

Кино Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский прокат Американский фильм «Малефисента: Владычица тьмы» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных, заработав 713,5 млн рублей.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в планировании военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран заявил, что Россия якобы планирует начать широкомасштабные военные действия.

Общество Экс-управляющий Банка Англии предрек мировой финансовый кризис По словам бывшего руководителя Банка Англии Мервина Кинга, в ближайшее время может произойти новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями.

Авто АвтоВАЗ может выпустить спортивные аксессуары Lada Sport Line Как сообщает «Российская газета», документ оформлен по 12-му классу товаров – автомобили, запасные части и аксессуары, а логотип LADA Sport Line выполнен в фирменной стилистике спортивного подразделения «АвтоВАЗа» — LADA Sport.

Авто Mitsubishi прекращает поставки внедорожника Pajero в России Компания Mitsubishi объявила об окончании поставок внедорожника Pajero для России — последними экземплярами станут машины в версии Final Edition.

Экономика Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.

Кино Режиссеры одобрили открытие базы с данными о господдержке киноотрасли Российские режиссеры положительно отзываются о создании открытой базы данных о господдержке кинопроектов, которая начала работу на сайте Фонда кино в разделе ЕАИС.

Общество В списке Forbes появился новый миллиардер. Это уроженец Одессы Уроженец Одессы Влад (Владимир) Шмунис, основавший поставщика корпоративных облачных решений RingCentral, стал новым миллиардером, пишет американский Forbes.

Армия и оружие Сирийские курды 36 раз нарушили перемирие, заявило Минобороны Турции Силы самообороны курдов (YPG) 36 раз нарушали введенный в минувший четверг режим прекращения огня на севере Сирии, их отход из зоны безопасности на сирийско-турецкой границе продолжается, сообщило минобороны Турции.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.

Авто Saleen GT4 Concept дебютирует в качестве гоночного автомобиля Названный гоночным, новый автомобиль Saleen GT4 Concept призван возродить репутацию Saleen в гонках GT.

Экономика Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Происшествия Экс-главу «ОФК-банка» перевели из-под домашнего ареста в СИЗО Топ-менеджера, подозреваемого в растрате более 30 млрд рублей, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, пишет РБК.

Политика Зеленский повторяет путь Порошенко — депутат Рады «Сегодня Зеленский повторяет путь Порошенко, и, фактически, мы все, пытаясь согнать Порошенко с трона, привели на трон Порошенко номер два, потому как шестой год война не заканчивается, и, судя по тому, что происходит, не закончится в ближайшее время», — заявил политик.

Армия и оружие Подводные беспилотники США нацелены на русские подлодки В случае обнаружение подводных лодок противника АНПА могут дать целеуказание на применение по ним оружия - штатных торпед.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен презентовали новую песню Ich weiß es nicht.

Происшествия Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.