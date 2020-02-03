Армия и оружие
РБКМинобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции. «По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения», — сообщили в Центре. Ранее Турция заявляла о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии.
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Футбол
Кокорин вышел с первых минут в матче «Зенита-2» и «Гремио»
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
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Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Политика
Макрон назвал Францию не пророссийской, а проевропейской страной
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые приехал в Польшу с официальным визитом.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Происшествия
Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя.
Политика
В Узбекистане принимают госсекретаря США
В Ташкенте начались переговоры главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова с госсекретарем США Майком Помпео.
Спорт
Свердловская область профинансирует подготовку паратлета Асташова
Двести сорок тысяч рублей будет направлено из бюджета Свердловской области в текущем году на спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве физической культуры и спорта региона.
Общество
В России могут ужесточить наказание для шумных соседей
В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
Футбол
«Торпедо» подписало голкипера «Локомотива»
Футбольный клуб «Торпедо» подписал голкипера «Локомотива» Виталия Ботнаря. Контракт с 18-летним вратарём рассчитано до 31 мая 2022 года.
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео ДТП в Твери, в результате которого погиб человек.
Культура
Оксимирон читает на казахском в новом треке для четвертого раунда 17-го независимого баттла
Оксимирон сдал трек для четвертого раунда 17-го независимого баттла hip-hop.ru. Его тема — «В книге все было по-другому».
Экономика
Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
Политика
Эрдоган поприветствовал украинских военных бандеровским лозунгом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Киев поприветствовал украинских военнослужащих фразой «Слава Украине!», эпизод сняли на видео.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Футбол
«Первый канал», ВГТРК и «Матч ТВ» покажут Евро-2020 в равном объеме
В прошлые годы все матчи сборной России в финальной стадии чемпионатов мира и Европы в прямом эфире показывали «Первый канал» и «Россия 1». Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах.
Энергетика
«Газпром» сократил транзит газа через Украину втрое
Поставки российского газа через Украину в Европу в январе 2020 года снизились втрое по сравнению с уровнем 2019 года — с 8,065 млрд куб. м до 2,65 млрд куб. м. Это следует из данных «Газпрома» о «фактических потоках газа», которые обновляются ежедневно.
Армия и оружие
При обстреле Идлиба погибли четверо турецких военных
По меньшей мере четверо турецких военнослужащих погибли, девять получили ранения в результате обстрела их позиций в провинции Идлиб.
Наука
Отказ от курения помогает снизить риск рака легких
Оказалось, что отказ от курения способствует росту здоровых клеток и может устранить мутации, которые приводят к раку легких.
Общество
Дочь Джонни Деппа пришла на кинопремию в «голом» платье
Дочь Джонни Дэппа сотрудничает с Chanel, снимается в кинокартинах и участвует в различных фотосессиях.
Политика
Симоньян рассказала, как британцы смотрят выступление Джонсона по RT
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала, почему в Великобритании выступление премьер-министра Бориса Джонсона смотрят на RT.
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором
Происшествия
Объявление о продаже ребенка в Челябинской области оказалось шуткой
Объявление о продаже через сайт несовершеннолетней девочки в Челябинской области оказалось шуткой, его разместил ее брат, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД России по региону.