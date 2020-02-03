Армия и оружие

РБКРБКМинобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции. «По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения», — сообщили в Центре. Ранее Турция заявляла о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии.
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