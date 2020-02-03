Армия и оружие
РБКМинобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции. «По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения», — сообщили в Центре. Ранее Турция заявляла о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии.
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с чего всё началось
Турция постоянно и мгновенно предоставляет России информацию, была также предоставлена информация по последнему инциденту, - сделал заявление пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик на своей странице в Twitter.Ридус07:37
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Политика
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Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
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Спортсмен без рук и ног устроился работать курьером в Екатеринбурге
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В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
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Технологии
Valve ищет психолога для помощи в разработке игр
Valve открыла вакансию экспериментального психолога, который будет помогать с разработкой игр.
Политика
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Владимир Титоренко рассказал, что убийц российских журналистов до сих пор не нашли, это могли быть выходцы из других стран.
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СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Энергетика
Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса снизился на 20%
Специалисты предупреждают, что в итоге цена барреля марки Brent может упасть до 47-ми долларов.
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В Москве бармен случайно сломал шею посетителю
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Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ нового генпрокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.
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Звезда Comedy Club Марина Кравец перестала скрывать свое интересное положение.
Авто
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Общество
Стали известны победители премии BAFTA-2020
Вчера вечером в столице Великобритании прошла церемония вручения премии BAFTA-2020.
Общество
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«Регулярные рейсы между Москвой и четырьмя городами КНР продолжают функционировать, но те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ мы бы хотели остановить 14 числа»,— сказала госпожа Голикова (цитата по ТАСС).
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Риск рака легких снижается после отказа от курения
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Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.