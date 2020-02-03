с чего всё началось

Сирийские войска вели огонь по террористам, базирующимся в провинции. «По имеющейся информации, несколько турецких военнослужащих получили ранения», — сообщили в Центре. Ранее Турция заявляла о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии.

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.

Общество Российская модель вышла в свет в откровенном наряде Российская модель Ирина Шейк посетила афтепати церемонии вручения кинопремии BAFTA, которое состоялось в Лондоне 3 февраля, в откровенном наряде.

Культура Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.

Спорт Свердловская область профинансирует подготовку паратлета Асташова Двести сорок тысяч рублей будет направлено из бюджета Свердловской области в текущем году на спортивную подготовку чемпиона России по паратриатлону Михаила Асташова, который устроился на работу курьером в сервис "Яндекс.Еда", сообщили РИА Новости в понедельник в министерстве физической культуры и спорта региона.

Общество В Крыму арестовали владельца парка львов «Тайган» Белогорский районный суд арестовал владельца парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олега Зубкова за нарушение ранее избранной меры пресечения.

Финансы Рублю предсказали непрерывное падение В течение ближайших двух лет рубль ожидает непрерывное падение.

Общество Голикова: Иностранцы с коронавирусом будут помещены на лечение Находящихся в России иностранных граждан, у которых будет выявлен новый коронавирус, будут помещать на лечение в медицинские учреждения и оставлять там до полного выздоровления.

Политика Зеленский поручил СБУ разобраться со школами FETO на Украине Разобраться со сторонниками организатора государственного переворота в Турции Фетхуллы Гюлена поручил Службе безопасности Украины (СБУ) глава страны Владимир Зеленский 3 февраля в ходе совместного брифинга с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Армия и оружие Турция не прибыла для участия в патрулировании в Сирии Турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, российская военная полиция действовала в одиночку, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Шоу-бизнес Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.