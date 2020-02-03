Армия и оружие
Rambler News ServiceУвеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных
Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
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Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Армия и оружие
Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии
3 февраля на севере Сирии в районе пограничного города Кобани должно было состояться совместное российско-турецкое патрулирование местности.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале
Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Общество
Москвичам пообещали морозы на следующей неделе
Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме
В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Политика
Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Политика
Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Происшествия
Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии
Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
Происшествия
Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов
Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Общество
Дочь Джонни Деппа вышла на публику без нижнего белья
Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
Кино
Disney показала тизер новых сериалов Marvel
Происшествия
В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка
Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
Космос
Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему
Гравитационная линза получила название Gaia16aye, и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, смогли выяснить ее природу.
Общество
В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время
Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Общество
МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве
В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
Происшествия
Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд
Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
Политика
Китай обвинил США в «развязывании паники» из-за коронавируса
Соединенные Штаты намеренно «раздувают панику» из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и эвакуируют своих граждан с территории Китая, вместо того чтобы предложить Пекину существенную помощь в борьбе с распространением ранее неизвестной пневмонии.
Футбол
Это’О рассказал об упущенных возможностях «Анжи»
По словам игрока, регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю.
Космос
Первый пилотируемый запуск на «Союзе-2.1а» состоится 9 апреля
Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а" 9 апреля.
Происшествия
Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери
В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.