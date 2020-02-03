Армия и оружие

Rambler News ServiceRambler News ServiceУвеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Число погибших турецких военных в Сирии достигло шести человек

REGNUM06:57

Минобороны РФ подтвердило данные о ранении турецких военных в Идлибе

ТК Звезда03:22

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Rambler News Service06:30

Число погибших при обстреле в Идлибе турецких военных выросло до шести

РИА Новости06:07

Турция настаивает, что предоставила РФ информацию о передвижении своих военных в Сирии

ТАСС06:20

Число погибших турецких военных при обстреле в Сирии возросло до шести

RT на русском05:57

Число погибших со стороны Турции в Идлибе выросло до шести человек

Известия06:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости вчера в 21:35
Армия и оружие

Турция проигнорировала совместное патрулирование с РФ в Сирии

3 февраля на севере Сирии в районе пограничного города Кобани должно было состояться совместное российско-турецкое патрулирование местности.
Российский Диалог 05:17
Происшествия

Подростки в Москве врезались в здание МВД на угнанной машине

Известия 07:35
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Общество

Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.
Газета.Ru 01 февраля в 23:38
Музыка

Названы новые претенденты на участие в «Евровидении-2020» от России

REGNUM 06:24
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Культура

Рекламу со звездой «Игры престолов» назвали самым расстраивающим роликом

Lenta.ru 07:38
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской заявила, что мать душила и угрожала ей

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, что мать над ней издевалась.
Что происходит вчера в 11:13
Политика

В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 05:27
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Происшествия

Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии

Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.
РИА Новости 04:15
Происшествия

Вылет рейса из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не смог вовремя вылететь из парижского аэропорта Шарль де Голль в Москву из-за драки в кабине пилотов.
Известия вчера в 21:14
Общество

Дочь Джонни Деппа вышла на публику без нижнего белья

Американская актриса и модель, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз Депп появилась на публике в прозрачном платье.
МИР 24 06:47
Кино

Disney показала тизер новых сериалов Marvel

News.ru 04:55
Происшествия

В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка

Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.
РИА Новости 06:40
Политика

Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США

Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
РБК 06:10
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Космос

Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Гравитационная линза получила название Gaia16aye, и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, смогли выяснить ее природу.
Naked Science 01:35
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Организатор вечеринки в Новосибирске, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша, Антон Шматов отправлен под домашний арест.
Известия 06:43
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Происшествия

Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
ТАСС вчера в 09:45
Политика

Китай обвинил США в «развязывании паники» из-за коронавируса

Соединенные Штаты намеренно «раздувают панику» из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV и эвакуируют своих граждан с территории Китая, вместо того чтобы предложить Пекину существенную помощь в борьбе с распространением ранее неизвестной пневмонии.
РБК 07:32
Футбол

Это’О рассказал об упущенных возможностях «Анжи»

По словам игрока, регион жил футболом, и «Анжи» дарил праздник местным жителям почти каждую неделю.
Известия вчера в 19:51
Космос

Первый пилотируемый запуск на «Союзе-2.1а» состоится 9 апреля

Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а" 9 апреля.
ТАСС 05:30
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное