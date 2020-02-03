Количество жертв обстрела турецких позиций в сирийском Идлибе возросло до шести, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Увеличилось число погибших при обстреле в Сирии турецких военных

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

Общество Москвичам пообещали морозы на следующей неделе Вильфанд заявил, что самым холодным днем на следующей неделе станет четверг, 6 февраля, когда столбики термометров ночью опустятся до -14°С - -9°С, а днем температура воздуха составит -10°С - -5°С.

Политика В Кремле прокомментировали слова Эрдогана о Крыме В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Происшествия Суд арестовал замдиректора ивановской школы, обвиняемого в педофилии Суд заключил под стражу заместителя директора одной из школ в Ивановской области, который задержан по подозрению в педофилии, вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков и сексуальном насилии, сообщила РИА Новости представитель СУСК РФ по региону Ирина Котова.

Происшествия В Туле госпитализировали вернувшегося из Китая двухлетнего ребенка Побывавший недавно в Китае двухлетний ребенок госпитализирован в Туле с повышенной температурой, он находится в изолированном боксе, сообщило министерство здравоохранения региона.

Космос Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему Гравитационная линза получила название Gaia16aye, и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, смогли выяснить ее природу.

Общество МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.

Происшествия Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.