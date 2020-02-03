Ранее Турция сообщила о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии. В результате обстрела погибли четверо военных и девять получили ранения. Минобороны Турции при этом сообщало, что турецкие войска заранее передали сторонам конфликта свои координаты.

Минобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

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