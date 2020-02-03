Армия и оружие
РБКМинобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии
Ранее Турция сообщила о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии. В результате обстрела погибли четверо военных и девять получили ранения. Минобороны Турции при этом сообщало, что турецкие войска заранее передали сторонам конфликта свои координаты.
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Общество
Директором Гидрометцентра России назначен гидролог Сергей Борщ
Новым руководителем Гидрометцентра России стал Сергей Борщ, ранее занимавший должность заместителя директора учреждения.
Футбол
Бронзовая медаль ЦСКА сезона-2007 продаётся за 16 тысяч рублей
На одном из польских сайтов объявлений была выставлена на продажу бронзовая медаль ЦСКА, завоёванная в 2007 году по итогам чемпионата России по футболу.
Общество
В Госдуме предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Как пишет газета, предполагается, что денежное наказание для граждан составит от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей.
Политика
Рабочая группа попросит продлить срок приема поправок к Конституции
Сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции РФ обратятся к президенту и Госдуме с просьбой продлить срок внесения поправок к их второму чтению в ГД, сообщил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
Общество
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Сирии погибли четверо бойцов центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России. Об этом стало известно изданию Baza.
Гаджеты
MediaTek анонсировала чип Helio G80
Общество
МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров
МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
Политика
Кремль назвал маловероятным «сверхблизкое сближение» Белоруссии и США
Развитие отношений Белоруссии и США — суверенное право Минска, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Политика
РПЦ считает уместным закрепить в Конституции союз мужчины и женщины как брак, а не семью
Представитель патриархии пояснила, что семья может состоять из матери и ребенка, из дедушки и внуков.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Происшествия
Задержан подозреваемый в резонансном убийстве под Евпаторией
Правоохранители задержали подозреваемого в резонансном убийстве женщины в ноябре 2019 года в окрестностях Евпатории, сообщила пресс-служба управления СК по региону.
Армия и оружие
Средства РЭБ авиабазы Хмеймим в Сирии отразили атаку БПЛА боевиков
Общество
В Карелии скончался чиновник, предложивший расстреливать граждан
Сергей Прокопьев считал растиражированную в СМИ информацию о своих высказываниях об отстреле недовольных граждан - "бессовестной лживой провокацией" и клеветой.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Общество
Вступили в силу новые правила получения шенгенской визы
Обновленные правила выдачи шенгенских виз вступили в силу 2 февраля, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Футбол
Кокорин объяснил, почему не хочет играть за «Сочи»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко надеется, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин все же перейдет в сочинский клуб.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к тестовой сборке обновленных универсалов и фургонов Largus.
Происшествия
В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
Футбол
Никола Влашич: Уверен, у Чалова будут предложения от больших клубов
Уверен, предложения от больших клубов еще придут. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки.
Происшествия
Студент-медик спас женщину с перерезанным горлом в Барнауле
Пьяные посиделки пары в Барнауле закончились поножовщиной. Мужчина перерезал любимой женщине горло.
Шоу-бизнес
Милла Йовович родила третью дочку
Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
Здоровье
Врачи отрицают наличие заболевших коронавирусом в Томске
Как сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области, Сергей Дмитриев опроверг информацию о том, что с подозрением на короновирус в минувшие выходные в Томске госпитализированы трое граждан Китая и одна томичка, вернувшаяся из этой страны.
Политика
В Кремле напомнили Эрдогану о действующем предложении посетить Крым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера Тайипа Эрдогана есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
Политика
Бывшая глава Керчи попросила прекратить травлю её детей
Бывший председатель Керченского городского совета Мая Хужина, которая ушла в отставку после скандала с «поздравлением» блокадников, попросила прекратить травлю её детей.
Общество
Британский посол отказалась раскрывать местоположение Скрипалей
Сайт kp.ru писал, что ранее похожую позицию высказал премьер Британии Борис Джонсон.
Энергетика
Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Здоровье
Мишустин заявил о депортации зараженных коронавирусом из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с целью предотвращения распространения коронавируса по стране, будет осуществляться депортация зараженных иностранных граждан.
Культура
Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу на Супербоуле
Популярные во всем мире певицы Шакира и Дженнифер Лопес презентовали откровенное шоу в перерыве Супербоула.
Технологии
Немец создал пробку в Берлине с помощью тележки смартфонов
Немецкий художник Саймон Векерт решил продемонстрировать несовершенство алгоритмов системы навигации от Google.