Армия и оружие

РБКРБКМинобороны объяснило попадание турецких военных под обстрел в Сирии

Ранее Турция сообщила о том, что ее военнослужащие попали под обстрел правительственных войск Сирии. В результате обстрела погибли четверо военных и девять получили ранения. Минобороны Турции при этом сообщало, что турецкие войска заранее передали сторонам конфликта свои координаты.
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