Коронавирус
РБКМинобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом
«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
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Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск
Комсомольская правда16:48
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