Коронавирус

РБКРБКМинобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

«В рамках проверки готовности к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций, в четырех регионах на территории округа создаются группировки необходимых сил и средств», — сообщили в пресс-службе ЗВО.
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Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск

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Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

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В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

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В четырёх регионах России созданы группировки войск для борьбы с коронавирусом

Говорит Москвавчера в 14:53
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Асмус исполнила роль вебкам-модели в новом фильме

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Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса

Российские предприниматели смогут без значительных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса нового типа.
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Что предложил Путин для борьбы с коронавирусом в России. Список мер

Президент России Владимир Путин 25 марта обратился к гражданам по поводу ситуации с коронавирусом.
URA.Ru вчера в 10:11
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