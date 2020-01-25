О деталях инцидента Джеффри говорить не стал, отметив, что "все решалось по военным каналам". В Минобороны подчеркнули, что сейчас в Сирии между российскими и американскими военными сложились абсолютно нормальные и профессиональные отношения.

с чего всё началось

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