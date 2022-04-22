РБКМинобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропалиИз состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.РБКЖелание продолжить службу на кораблях Черноморского флота выразило абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов "Москвы".Smotrim.ruМинобороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.РИА НовостиВ ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьРБКРБКГазета.RuТелеканал 360°СеверпостКапитал страныPravda.RuКрымPRESSРидусКавказ ПостLife.ruНовый ДеньНТВГлас НародаКомсомольская правдаИзвестияВечерняя МоскваREGNUMПодробнее о событииМинобороны России: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали без вестиРИА Новости18:38В Минобороны сообщили о гибели одного из членов экипажа крейсера «Москва»ТАССвчера в 15:08Самое цитируемоеМинобороны: на крейсере «Москва» 1 человек погиб и 27 пропали без вестиКоммерсантъвчера в 15:10Минобороны сообщило о 27 пропавших и одном погибшем моряке на крейсере «Москва»Интерфаксвчера в 15:29Минобороны России: один военный с крейсера «Москва» погиб, ещё 27 пропали без вестиRT на русскомвчера в 15:18Из членов экипажа крейсера «Москва» погиб один человек, 27 пропали без вести, заявили в Минобороны РФГлас Народавчера в 15:13Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропалиРБКвчера в 16:04Показать ещёОценить3,4KПоделиться