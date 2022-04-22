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Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБК
Желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота выразило абсолютное большинство офицеров, мичманов и матросов "Москвы".
Smotrim.ru
Минобороны оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести.
РИА Новости
В ночь на 14 апреля стало известно, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас, корабль получил серьёзные повреждения.
Фонтанка.Ру

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Минобороны России: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали без вести
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В Минобороны сообщили о гибели одного из членов экипажа крейсера «Москва»
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