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Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали

Из состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.
РБК
Те, кто решил перевестись в иные гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов.
РИА Новости
Позже в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован.
Фонтанка.Ру
Позднее крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.
RT на русском

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Минобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропали
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В Минобороны сообщили о гибели одного из членов экипажа крейсера «Москва»
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