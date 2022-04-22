РБКМинобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропалиИз состава экипажа затонувшего в Черном море крейсера «Москва» погиб один человек, еще 27 пропали без вести, сообщило Министерство обороны России.РБКТе, кто решил перевестись в иные гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов.РИА НовостиПозже в Минобороны уточнили, что крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован.Фонтанка.РуПозднее крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.RT на русскомЧитать далееСвернутьРБКРБККапитал страныГазета.RuКрымPRESSSmolnarod.ruЦарьградLife.ruГлас НародаСеверпостТелеканал 360°Новый ДеньКомсомольская правдаИзвестияREGNUMDaily StormПятый каналПодробнее о событииМинобороны: один член экипажа крейсера «Москва» погиб, 27 пропалиРБКвчера в 16:04В Минобороны сообщили о гибели одного из членов экипажа крейсера «Москва»ТАССвчера в 15:08Самое цитируемоеМинобороны сообщило о 27 пропавших и одном погибшем моряке на крейсере «Москва»Интерфаксвчера в 15:29Минобороны России: один военный с крейсера «Москва» погиб, ещё 27 пропали без вестиRT на русскомвчера в 15:18Один военнослужащий крейсера «Москва» погиб, 27 пропали без вестиРЕН ТВвчера в 15:14Из членов экипажа крейсера «Москва» погиб один человек, 27 пропали без вести, заявили в Минобороны РФГлас Народавчера в 15:13Один военнослужащий ракетного крейсера «Москва» погиб, еще 27 пропали без вестиРИА Новостивчера в 15:34Показать ещёОценить2,2KПоделиться