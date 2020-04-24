Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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В Подмосковье из-за коронавируса направили военных медиков

Московский Комсомолец09:07

Военные врачи помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье

ТАСС08:53

Шойгу сообщил о просьбе Воробьева помочь бороться с вирусом в Подмосковье

РБК08:58

Минобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом

RT на русском08:58

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru08:55

Военных медиков направили в Подмосковье для борьбы с коронавирусом

Телеканал 360°09:00

Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом

Интерфакс - Россия08:51
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Общество

Суд Гааги сохранил анонимность свидетелей по делу MH17

Окружной суд Гааги постановил сохранить анонимность 12 свидетелей, проходящих по делу MH17.
Русская Планета 00:07
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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
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Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
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Политика

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
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Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
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Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
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Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

Ведомости 05:12
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Здоровье

В Саратовской области умерли 6 пациентов с коронавирусом

В Саратовской области 24 апреля количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 34 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.
Регион 64 08:20
Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
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Игры

Horizon Zero Dawn 2 станет эксклюзивом для PS5. Что о ней известно

Российская газета 09:19
Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:15
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Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
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Гаджеты

Найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 одним сообщением

Видимо, настал очередной такой раз, так как появилась информация о том, что найден новый способ вывести из строя iPhone на iOS 13 и iPad на iPadOS 13 одним-единственным сообщением.
Ferra 03:14
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Общество

Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
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Шоу-бизнес

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Актриса пожалела о раннем материнстве, но смирилась с судьбой и принимает её как должное.
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Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили.
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Общество

Скворцова заявила о возможном плато заболеваемости на следующей неделе

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что медики рассчитывают на выход на плато заболеваемости коронавирусом уже на следующей неделе.
РБК 08:57
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Шоу-бизнес

Тессе Томпсон из «Тора: Рагнарек» припомнили негативные комментарии о белых людях

YouTube-канал MechaRandom42 собрал вместе высказывания, сделанные Тессой Томпсон в конце 2018 года после премьеры фильма «Крид 2», где она сыграла роль жены главного героя Бьянки.
Popcornnews.ru 08:00
Здоровье

Курские больницы могут перевести в режим инфекционного госпиталя

Как рассказал главный санитарный врач Курской области Олег Климушин, в регионе с нарастающим итогом насчитывается 7 очагов коронавируса.
Kurskcity.ru 08:38
Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

РБК 09:24
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Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Общество

Путин предложил продавать автомобили дистанционно

Президент России Владимир Путин попросил правительство подготовить документы, разрешающие дистанционную продажу автомобилей.
Взгляд.ру 08:55
Происшествия

В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации

В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
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Верховная Рада отложила назначение Саакашвили вице-премьером

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что вопрос назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ не будет рассматриваться на внеочередном заседании Рады 24 апреля.
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В Калининграде раскрыли убийство девушки, совершенное 20 лет назад

В Калининграде следователи раскрыли убийство 17-летней девушки, совершенное в 1998 году.
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Общество

Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку

Начальник ГУМВД по Новосибирской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности, сообщил РИА Новости в пятницу представитель главка.
РИА Новости 06:38
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Происшествия

В Челябинске через суд госпитализировали двух носителей коронавируса

Ленинский районный суд Челябинска удовлетворил административный иск Роспотребнадзора по Челябинской области о принудительной госпитализации двух жителей города, заболевших коронавирусом.
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Андрей Воробьев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года.
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