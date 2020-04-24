Коронавирус
RT на русскомМинобороны окажет помощь Подмосковью в ситуации с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные медики окажут помощь в лечении заражённых COVID-19 в Подмосковье по просьбе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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Губернатор Подмосковья запросил помощь Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом
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