Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
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Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.В источнике
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