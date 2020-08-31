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RT на русском
RT на русском

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

Российский истребитель Су-27 из состава Балтийского флота не допускал нарушения государственной границы Дании при сопровождении 28 августа бомбардировщика В-52Н ВВС США, заявили в Минобороны России.В источнике
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RT на русском

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

RT на русском18:13
РБК

Су-27 перехватили три бомбардировщика США над Балтийским морем

РБК17:31
News.ru

НАТО утверждает, что Россия нарушила воздушное пространство Альянса

News.ruвчера в 15:51
РИА Новости

Минобороны опровергло данные НАТО о нарушении Су-27 границы Дании

РИА Новости17:49
ТАСС

Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении границы Дании российским Су-27

ТАСС18:07
Московский Комсомолец

Российские Су-27 перехватили американские B-52H над Балтикой

Московский Комсомолецвчера в 16:58
Телеканал 360°

Российский истребитель перехватил военные самолеты над Балтийским морем

Телеканал 360°вчера в 13:04

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
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Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал остался без ключевого обвинения в убийстве бизнесмена Евгения Зори, следствие до сих пор не может предъявить ему этот эпизод из-за постановления прокуратуры.
Lenta.ruвчера в 04:51
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23
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