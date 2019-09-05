Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии

Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.
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 агентство Al-Masdar со ссылкой на заявление организации «Национальный фронт освобождения», которая поддерживается Турцией, несколько российских спецназовцев были убиты и ранены при попытке проникнуть через линию фронта в районе города Ааджаз.
Новая газета09:21

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Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

RT на русском16:48

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Ведомости09:17

В Минобороны опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

ТК Звезда10:32

Минобороны опровергло данные о гибели троих спецназовцев в Сирии

РБК11:09

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

Коммерсантъ10:54

Россия опровергла гибель своих военнослужащих в Сирии

Lenta.ru10:33

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РИА Новости10:35
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