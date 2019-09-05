Армия и оружие
РИА НовостиМинобороны опровергло данные о гибели российских военных в Сирии
Минобороны опровергло сообщения в СМИ о гибели российских военнослужащих в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Ранее в СМИ появилась информация, что трое российских военнослужащих погибли в Сирии, еще двое офицеров были ранены.
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с чего всё началось
В свою очередь, как сообщило агентство Al-Masdar со ссылкой на заявление организации «Национальный фронт освобождения», которая поддерживается Турцией, несколько российских спецназовцев были убиты и ранены при попытке проникнуть через линию фронта в районе города Ааджаз.Новая газета09:21
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 18:08, Вашингтон
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Россия возмутилась арестом топ-менеджера по запросу США
Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
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Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
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Bloomberg: Apple вернёт Touch ID в iPhone в 2020 году
Через несколько дней состоится мероприятие Apple, посвящённое презентации новых моделей iPhone, а ресурс Bloomberg уже обсуждает новые функции смартфонов компании из Купертино, которые появятся в следующем году, а может и позже.
3DNews 09:27
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Чем запомнился первый раунд КМ по баскетболу
Со сборной России всё в порядке В матчах первого группового раунда Кубка мира российские баскетболисты показали себя с лучшей стороны — с учётом грандиозных кадровых проблем, две победы в трёх встречах, путёвка во вторую стадию первенства планеты и гарантия участия в квалификационном турнире Олимпиады в Токио следующим летом являются солидным результатом.
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В Ивановской области грузовик столкнулся с пассажирским автобусом
В Ивановской области произошло лобовое столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом.
РБК 15:50
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Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
Путин предупредил Буша о терактах 11 сентября, заявил экс-аналитик ЦРУ
Владимир Путин в 2001 году сообщал американскому президенту Джорджу Бушу о том, что на территории США могут готовиться теракты, пишет бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.
РИА Новости 13:27
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В США призвали ввести санкции против России из-за митингов в Москве
Элиот Энгель и Майкл Маккол считают, что во время несанкционированных митингов в Москве и Петербурге имели место быть "нарушения прав человека".
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По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
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Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Политика
Иран продолжит диалог по ядерной сделке
Иран намерен продолжать диалог по ядерной сделке с теми странами, которые остались в соглашении. такое заявление сделал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад в письме главе европейской дипломатии Федерике Могерини.
Московский Комсомолец 15:36
Гаджеты
Honor представил новый смартфон Honor 20s
Honor официально представил вчера смартфон Honor 20S.
UfacityNews.ru 01:41
Гаджеты
Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в мире
Компания Acer в рамках выставки IFA 2019 представила серию новых ноутбуков Swift 5.
Дни24 вчера в 10:56
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.
Российская газета 12:20
Политика
Трамп отдаст на стену с Мексикой $800 млн из средств на сдерживание РФ
Фонд американской программы по военно-политическому сдерживанию России потерял 800 млн долларов.
Российская газета 14:47
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится»
Умер Юрий Петерсон - первый исполнитель известнейшей в СССР песни "Снег кружится", об этом Накануне.RU по телефону сообщили в окружении певца.
Накануне.Ru 15:25
Политика
МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка
Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.
Российская газета 16:46
Наука
В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал
Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
В городе R 03 сентября в 04:33
Автоспорт
«Мерседесу» грозит провал на домашней трассе «Феррари»
Скудерия собирается развить успех после триумфа в Бельгии, а Квят снова рассчитывает на Топ-10 На прошлой неделе Шарль Леклер одержал долгожданную победу на трассе «Спа-Франкоршам», принеся «Феррари» первую викторию в сезоне.
Спорт-Экспресс 17:00
Здоровье
Тучным россиянам посоветовали срочно привиться от гриппа
Страдающим ожирением россиянам следует одними из первых делать прививки от гриппа.
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Скончался автор монумента «Разорванное кольцо» Константин Симун
В ночь на 5 сентября на 85-м году жизни в США скончался известный петербургский скульптор-монументалист Константин Симун.
МР7.ру 05:57
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
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Малайзия не доверяет обвинениям в причастности России к крушению MH17
Малайзия сомневается, что существуют достаточные основания, чтобы обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.
RT на русском 15:07
Армия и оружие
Российские истребители 23 раза за неделю вылетали на перехват
За неделю российские истребители 23 раза вылетали на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России, свидетельствуют данные Министерства обороны.
Взгляд.ру 17:57
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Экономика
Новый индустриальный парк появится в Тверской области в 2020 году
Напомним, руководство нового индустриального парка «Воронеж» рассчитывает привлечь более 3,3 млрд рублей в качестве инвестиций.
Известия 15:31
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
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